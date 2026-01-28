立百病毒拉警報 列「法傳」最快3月上路

▲疾管署長羅一鈞（左）說明立百病毒疫情最新評估。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

疾管署預告將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，最快3月中上路。疾管署長羅一鈞昨指出，立百病毒致死率高達40%至75%，但傳染力低、不易大流行，國人旅遊感染風險低；我國已提前布局，強化通報、隔離與醫療整備，並提醒民眾避免接觸蝙蝠、食用受污染食物，降低感染風險。

致死率達75％ 傳染力低不易流行

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，立百病毒屬人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠，也可透過豬隻等中間宿主傳染給人類。傳播途徑包括動物傳人、食物傳播，以及在密切接觸下的有限人傳人，例如接觸病豬、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物，或醫療照護過程中接觸病患體液。立百病毒臨床症狀差異大，可能從無症狀、發燒與急性呼吸道症狀，進展至嚴重腦炎，甚至死亡。根據世界衛生組織（WHO）資料，致死率約40%至75%，目前尚無核准疫苗或治療藥物。

請繼續往下閱讀...

立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，近年疫情多集中於孟加拉與印度。孟加拉原呈季節性流行，但近年已有全年化、全國擴散趨勢；印度則從南部喀拉拉州，擴及東部西孟加拉州，截至1月25日累計5例確診，其中2例病況嚴重。

羅一鈞說明，近期印度5起病例皆屬院內感染，患者為醫護人員，疫調推測最早感染源為1名曾生飲椰棗樹汁的女性個案，病毒可能經蝙蝠污染食物後傳人，再帶入醫院造成群聚感染。目前患者均存活，部分重症使用瑞德西韋等實驗性治療。

雖然立百病毒致死率高，但傳染力低，長期研究顯示其基本傳染數（R0值）約0.2至0.7，不易造成大規模流行，也未曾出現由流行國家輸出至其他國家的案例，國人旅遊感染風險極低。

避免接觸蝙蝠 勿食用遭污染食物

羅一鈞指出，日本、新加坡、南韓、泰國與印度皆已列管立百病毒。我國正式納入法定傳染病後，醫師須於24小時內通報疑似個案，並安排隔離治療。疾管署也已委託3家醫學中心成立特殊病人照護中心，並由台大醫院研擬診治指引。

羅一鈞提醒，民眾前往流行地區應避免接觸蝙蝠、豬隻，勿生飲椰棗樹汁或食用破損水果，勤洗手、注意飲食衛生，是目前最有效的防護方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法