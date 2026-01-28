自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

立百病毒拉警報 列「法傳」最快3月上路

2026/01/28 05:30
立百病毒拉警報 列「法傳」最快3月上路

▲疾管署長羅一鈞（左）說明立百病毒疫情最新評估。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

疾管署預告將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，最快3月中上路。疾管署長羅一鈞昨指出，立百病毒致死率高達40%至75%，但傳染力低、不易大流行，國人旅遊感染風險低；我國已提前布局，強化通報、隔離與醫療整備，並提醒民眾避免接觸蝙蝠、食用受污染食物，降低感染風險。

致死率達75％ 傳染力低不易流行

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，立百病毒屬人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠，也可透過豬隻等中間宿主傳染給人類。傳播途徑包括動物傳人、食物傳播，以及在密切接觸下的有限人傳人，例如接觸病豬、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物，或醫療照護過程中接觸病患體液。立百病毒臨床症狀差異大，可能從無症狀、發燒與急性呼吸道症狀，進展至嚴重腦炎，甚至死亡。根據世界衛生組織（WHO）資料，致死率約40%至75%，目前尚無核准疫苗或治療藥物。

立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，近年疫情多集中於孟加拉與印度。孟加拉原呈季節性流行，但近年已有全年化、全國擴散趨勢；印度則從南部喀拉拉州，擴及東部西孟加拉州，截至1月25日累計5例確診，其中2例病況嚴重。

羅一鈞說明，近期印度5起病例皆屬院內感染，患者為醫護人員，疫調推測最早感染源為1名曾生飲椰棗樹汁的女性個案，病毒可能經蝙蝠污染食物後傳人，再帶入醫院造成群聚感染。目前患者均存活，部分重症使用瑞德西韋等實驗性治療。

雖然立百病毒致死率高，但傳染力低，長期研究顯示其基本傳染數（R0值）約0.2至0.7，不易造成大規模流行，也未曾出現由流行國家輸出至其他國家的案例，國人旅遊感染風險極低。

避免接觸蝙蝠 勿食用遭污染食物

羅一鈞指出，日本、新加坡、南韓、泰國與印度皆已列管立百病毒。我國正式納入法定傳染病後，醫師須於24小時內通報疑似個案，並安排隔離治療。疾管署也已委託3家醫學中心成立特殊病人照護中心，並由台大醫院研擬診治指引。

羅一鈞提醒，民眾前往流行地區應避免接觸蝙蝠、豬隻，勿生飲椰棗樹汁或食用破損水果，勤洗手、注意飲食衛生，是目前最有效的防護方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中