健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

降低胃癌發生率 公費篩檢幽門桿菌上路

2026/01/28 05:30
降低胃癌發生率 公費篩檢幽門桿菌上路

▲感染幽門桿菌者若等到出現胃痛、貧血或體重下降等警訊，往往已錯過最佳治療時機；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

降低胃癌發生率 公費篩檢幽門桿菌上路

▲衛福部常務次長莊人祥（右2）呼籲，符合公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HP）」服務資格者接受檢測。（記者侯家瑜攝）

胃癌約有8至9成與幽門螺旋桿菌感染有關。為降低國人胃癌發生率，衛福部自今年1月1日起，針對45歲至74歲民眾推出終身1次公費糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務，盼透過早期篩檢、及早除菌，從源頭阻斷胃癌風險。

衛福部常務次長莊人祥指出，20歲以上成人幽門螺旋桿菌感染率約3成，許多民眾感染多年卻毫無症狀，直到出現胃痛、貧血或體重下降等警訊，往往已錯過最佳治療時機，因此主動篩檢格外重要。

45歲至74歲 終身1次公費糞便檢測

根據死因與癌症登記資料，胃癌在國人十大癌症中，死亡人數排名第7、發生人數排名第9，每年約新增4000多名患者，並造成超過2000人死亡。不過，若能在第0至1期早期發現，5年存活率可達75%以上，但一旦進入第4期，存活率卻不到10%，差距相當明顯。

目前幽門螺旋桿菌檢測方式，包括碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測、血清學檢查，以及透過胃鏡切片的侵入性檢查。考量便利性與可近性，衛福部選擇以糞便抗原檢測作為公費篩檢工具，民眾只需留取糞便即可完成檢測，降低檢查門檻。

除菌治療成功率高 9成可完全清除

值得一提的是，此次篩檢年齡層與流程，與現行大腸癌糞便潛血檢查幾乎一致，符合資格的民眾可一次領管、一次採便，同步完成胃癌與大腸癌2項篩檢，大幅提升篩檢效率與民眾意願。若檢測結果呈陽性，民眾也不需過度恐慌，只要依醫囑接受除菌治療即可。

莊人祥指出，目前除菌治療成功率高，完成1次療程約有9成機會可清除細菌，醫療院所也會協助追蹤服藥狀況，確保療效，並建議同住家人一併接受檢測，避免家戶內反覆傳染。

曾罹患胃癌的莊人祥希望透過推動糞便抗原檢測，讓民眾在尚未出現症狀前，就能找出致癌因子，降低胃癌標準化發生率。

他也提醒，篩檢之外，仍需落實「保胃5招」，包括均衡飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒，以及避免生食與不潔食物，才能真正顧好胃部健康。

台灣消化系醫學會醫師李宜家指出，一般都市地區成人感染率約2至3成，小朋友感染率較低，因此設定45歲、20到30%的陽性率作為公費篩檢起點。一旦成功除菌，多數人即可大幅降低胃癌風險，但若已有潰瘍、貧血或癌前病變，即使完成除菌，仍需依醫師建議定期追蹤胃鏡。

