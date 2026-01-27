「正前開」人工髖關節置換 7旬婦重拾行動力

▲75歲楊女士透過正前開人工髖關節置換手術（右圖），重拾行動力。（台中榮總嘉義分院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

▲賴彥博醫師說明正前開人工髖關節置換手術，較傳統手術有傷口小、住院天數短等優點。 （台中榮總嘉義分院提供）

75歲楊姓老婦人長期受髖部疼痛之苦，不僅上下樓梯困難，平常還要依賴止痛藥，日前到台中榮總嘉義分院接受「正前開人工髖關節置換手術」，術後當天即能在助行器輔助下，下床行走，住院約3至4天即出院，重新找回行動自主人生。

中榮嘉義分院骨科醫師賴彥博說，傳統人工髖關節置換手術，大多採從後側或側方路徑，手術中需切開部分肌肉或肌腱，術後肌肉修復期較長，還可能增加關節脫臼風險，住院需5至7天。

「正前開」路徑的人工髖關節置換手術，利用人體天然肌肉間隙進入關節腔，手術不用切斷臀部主要肌群，最大程度保留肌肉完整，患者術後疼痛感降低，關節穩定度提升，有助早期下床活動與復健。

賴彥博表示，「正前開」就像「撥開門簾進入室內，而非拆門而入」，因肌肉與肌腱完整保留，患者術後初期就可感到行動負擔減輕，有助加快復原速度與提升生活品質。

降低術後長短腳風險

「正前開」手術在精準度方面也具優勢，醫師透過術中X光即時導引，確保人工關節置放在最佳位置，有效降低術後出現長短腳風險，且周邊肌肉包覆良好，患者術後的姿勢與動作限制相對較少，更有利於回歸日常生活。

賴彥博提醒，「正前開」手術傷口較小、出血量少、住院天數短等優點，可健保給付或自費，不過對部分骨質嚴重疏鬆或體型肥胖患者，手術難度增加，建議患者術前與醫療團隊充分溝通，依個人身體狀況、生活需求選擇合適治療方式。

