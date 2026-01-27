自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「正前開」人工髖關節置換 7旬婦重拾行動力

2026/01/27 05:30
「正前開」人工髖關節置換 7旬婦重拾行動力

▲75歲楊女士透過正前開人工髖關節置換手術（右圖），重拾行動力。（台中榮總嘉義分院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

「正前開」人工髖關節置換 7旬婦重拾行動力

▲賴彥博醫師說明正前開人工髖關節置換手術，較傳統手術有傷口小、住院天數短等優點。 （台中榮總嘉義分院提供）

75歲楊姓老婦人長期受髖部疼痛之苦，不僅上下樓梯困難，平常還要依賴止痛藥，日前到台中榮總嘉義分院接受「正前開人工髖關節置換手術」，術後當天即能在助行器輔助下，下床行走，住院約3至4天即出院，重新找回行動自主人生。

中榮嘉義分院骨科醫師賴彥博說，傳統人工髖關節置換手術，大多採從後側或側方路徑，手術中需切開部分肌肉或肌腱，術後肌肉修復期較長，還可能增加關節脫臼風險，住院需5至7天。

「正前開」路徑的人工髖關節置換手術，利用人體天然肌肉間隙進入關節腔，手術不用切斷臀部主要肌群，最大程度保留肌肉完整，患者術後疼痛感降低，關節穩定度提升，有助早期下床活動與復健。

賴彥博表示，「正前開」就像「撥開門簾進入室內，而非拆門而入」，因肌肉與肌腱完整保留，患者術後初期就可感到行動負擔減輕，有助加快復原速度與提升生活品質。

降低術後長短腳風險

「正前開」手術在精準度方面也具優勢，醫師透過術中X光即時導引，確保人工關節置放在最佳位置，有效降低術後出現長短腳風險，且周邊肌肉包覆良好，患者術後的姿勢與動作限制相對較少，更有利於回歸日常生活。

賴彥博提醒，「正前開」手術傷口較小、出血量少、住院天數短等優點，可健保給付或自費，不過對部分骨質嚴重疏鬆或體型肥胖患者，手術難度增加，建議患者術前與醫療團隊充分溝通，依個人身體狀況、生活需求選擇合適治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中