女體重140公斤 「胃夾手術」助減70公斤

▲胃夾手術有傷口小不破壞胃、出血少和恢復快等優點。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲趙世晃醫師表示，胃夾具使病人養成細嚼慢嚥習慣，避免過量進食，獲得體重減輕效果。（記者陳建志攝）

31歲吳小姐體重達140公斤，走兩、三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重，為了身體健康，下定決心減重，但嘗試多種減重方式卻效果不佳，前往醫院求診後，醫師建議接受胃夾手術，術後食量減少且養成細嚼慢嚥習慣，持續回診追蹤及搭配營養門診諮詢，3年內體重由140公斤減到70公斤，讓她的生活品質及身體健康都獲得改善。

▲吳小姐體重原本達140公斤（左），接受胃夾手術後，3年內體重由140公斤減到70公斤（右）。（記者陳建志翻攝）

吳小姐因體重過重，首先靠飲食加上運動減重，飲食控制的「168斷食」、少油少糖等方法都嘗試過，運動健身則是重訓加快走，每週4至5天到健身房報到。另外，也透過保健食品輔助喝代餐和保健品，剛開始有一些效果，但因工作壓力大等因素，導致後續體重減輕效果變慢而減重失敗，最後評估後決定接受胃夾手術。

胃夾可助細嚼慢嚥 避免進食過量

仁愛長庚合作聯盟醫院減重及代謝手術中心醫師趙世晃表示，胃夾手術為胃夾具施行腹腔鏡胃隔間加上空腸繞道手術，須根據每位患者狀況評估是否符合健保給付條件，因胃夾具為FDA認證醫療級不鏽鋼，不須擔心影響其他醫療檢查或是有生鏽風險。

趙世晃指出，胃夾手術與其他減重代謝手術相比，優點在於傷口小、不破壞胃、出血少、恢復快、較少併發症及持續改善胃食道逆流與代謝問題，手術後1至3天即可出院，且可透過限制進食量讓食物通過腸道時減少吸收，再加上胃夾具的影響使病人養成細嚼慢嚥的習慣，進而產生飽足感，避免過量進食，獲得體重減輕效果，達到改變體態的目標。

趙世晃表示，適合接受胃夾手術對象包括：病態肥胖病人、有睡眠呼吸中止症、痛風、骨關節疾病、胃食道逆流症、多囊性卵巢症候群，經內科治療效果不彰者，患者如有心肺功能障礙，不適合接受胃繞道或胃切除手術者，也可選擇胃夾手術；不適用對象則是有暴食症且身心治療不理想的肥胖者，及無法配合飲食計畫的病人。

他也提醒，術後1個月內應以流質或半流質食物為主，少量多餐，每餐進食量不超過100毫升，宜1個月回診一次，半年過後每半年回診一次，進行減重衛教與檢查胃夾狀況。

