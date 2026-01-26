霍諾德成功征服101！》國內湧攀岩、抱石熱潮 運動傷害防範不可少

▲艾力克斯‧霍諾德成功完成無繩索登頂台北101。（翻攝自IG）

記者林志怡／台北報導

▲艾力克斯‧霍諾德昨上午以91分鐘成功徒手征服508公尺的台北101。 （記者鍾志均攝）

美國攀岩猛將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨日費時僅91分鐘，成功徒手攀上台北101頂端，也掀起台灣攀岩熱潮。但醫師提醒，攀岩需要全身投入，而上半身肌肉扮演尤其重要的角色，民眾務必落實全身與上肢的熱身運動，並隨時注意自己的身體狀況、適時休息，才能降低運動傷害風險。

運動傷害治療專家、基隆長庚醫院副院長詹益聖解釋，手指、腕關節、肩關節、手肘在攀爬過程中，要承擔身體往上攀爬的力量，是最常見的受傷部位，據國外統計，40％的攀岩運動傷害，與手指有關，其次則是肩關節。

手指與腕、肩關節最常受傷

詹益聖解釋，若攀爬過程中手部瞬間受力過大，可能出現滑車韌帶撕裂，輕微一點也可能因為承受運動時的重量，出現慢性發炎，腕關節方面則以三角纖維軟骨韌帶損傷（TFCC）為多，長期訓練的攀岩選手有些會出現「扳機指」的情況。

此外，詹益聖指出，手臂部分，不論是俗稱「網球肘」的肱骨外上髁炎，或是俗稱「高爾夫球肘」的肱骨內上髁炎等，也都是攀岩常出現的運動傷害類型。

詹益聖說，攀爬過程中若肩膀過度旋轉、擠壓肩關節肌肉群，可能出現「肩夾擠症候群」，導致肩關節內部組織在運動時相互摩擦，引發疼痛感，且若使用過度、受力過大，還可能引發急性拉傷或旋轉肌損傷，也有部分攀岩選手因為攀爬過程中，髖部大幅度旋轉與夾擠，產生「股骨髖臼夾擠症候群」。

另詹益聖提醒，跳下岩壁、意外墜落的運動傷害也要特別注意，常見受傷部位包括頸椎、腰椎等，輕微者可能出現壓迫性骨折，嚴重者甚至會出現粉碎性骨折，若壓迫到一定程度，還可能需要手術固定。

對於意外跌落的情況，詹益聖表示，急性跌落受傷可能造成韌帶斷裂，且膝蓋落地、沒有骨折的情況下，軟組織撞擊可能合併常見前十字、半月板受傷，若是類似走路跌倒的受傷機轉，還可能有後十字韌帶斷裂。

運動前落實15至30分鐘全身熱身

因此，詹益聖強調，即使是霍諾德，在運動前也都會做熱身、拉筋運動，以及平時的肌力訓練，民眾從事攀岩運動前，務必落實15至30分鐘的全身熱身運動，且過程中要特別注意手指、肩膀關節等部位的準備，平時則要加強肌力、握力訓練，攀爬過程中若出現不適，可以稍事休息，評估自身情況，待狀態改善後，再接著往上挑戰。

