大隻雞慢啼? 3C保母帶出「假性語言遲緩」

▲孩子長時間盯著平板或手機，缺少真正的雙向互動與語言刺激，容易出現「假性語言遲緩」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃強彙

3歲的阿宏（化名）從小由阿嬤照顧，父母工作早出晚歸，阿嬤經營雜貨店，為了避免他亂跑，只要給他平板電腦，阿宏就能安靜地坐上一整個下午，對忙碌的家人來說，這樣的孩子顯得特別省心。每當鄰居關心孩子怎麼還不太會說話，阿嬤總笑著說「大隻雞慢啼啦！」直到阿宏準備進入幼兒園，卻無法理解老師的指令，經過醫師和治療師評估後發現，他的聽力和智力正常，真正的問題是長期缺乏雙向互動與語言刺激，導致「環境性語言發展遲緩」，這種狀況，其實是現代許多孩子共同面臨的挑戰。

長期缺少雙向互動與語言刺激

「醫師，我的孩子不說話，是不是自閉症？」這是診間最常聽見、也最令人焦慮的提問，然而，語言遲緩只是症狀之一，背後原因錯綜複雜，需要系統性鑑別。

首先，必須排除最基本、卻常被忽略的聽力問題，若孩子聽不到聲音，或因反覆中耳炎聽力不佳，便無法模仿語音，自然難以開口說話，因此，語言發展落後的孩子接受聽力檢查很重要。

在排除聽力障礙後，醫師會進一步觀察語言表現是否與社交互動能力相符。若孩子不僅不說話，還不看人、不回應呼喚，或有重複刻板行為，如不停轉圈、反覆排列玩具，便需高度懷疑自閉症光譜障礙。

此外，若語言遲緩同時伴隨動作發展落後，如走路不穩、容易跌倒，或精細動作明顯落後，例如同齡孩子已能使用湯匙、畫畫，孩子卻仍無法做到，則需考慮神經系統或遺傳疾病的可能，並安排更完整的評估。

現代家庭中「3C保母」已成常態，孩子長時間盯著平板或手機，卻缺少真正的雙向互動與語言刺激，容易造成「假性語言遲緩」。此外，若語言環境過於複雜，例如同時接觸多種語言，也可能使孩子在整合過程中出現暫時性沉默。

家長若發現孩子有「大隻雞慢啼」的徵兆，請不要再等待，應盡早尋求專業評估，即使只是虛驚一場，也遠勝錯過語言發展黃金期。別讓一時的遲疑，成為孩子成長路上無法挽回的遺憾。

（作者為桃園長庚醫院復健科主治醫師）

