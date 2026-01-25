練習斷捨離 善用分類 拿回空間

▲整理衣物及物品時，可以依照「過去一年是否穿過或用過」，判斷是否要留下來；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許峻維

環境與思緒息息相關，堆積在高處或懸掛的東西，會讓我們感到壓迫及不安；散亂的桌面或地板，讓我們不容易找到想要的東西，容易分心及疲勞；腳邊堆滿物品，會讓我們有失足、踉蹌或扯後腿的感覺。而我們的思緒也會反映到環境中。

我們容易因為擔心未來、執著過去，或不夠清楚當下的需求，而選擇留下東西。當然，也跟物質過度充裕、過於充足的空間有關。反觀蒙古人早期的遊牧生活，因為頻繁更換住所，且空間及物資有限，他們學會取捨，長期下來思緒變得清晰，活得自在。

斷捨離是由日本雜物管理諮詢師山下英子所提出的心法，我們可以從「捨」去多餘的廢物開始練習，「斷」絕不需要的東西，並「脫」離對物品的執著，以自己為中心，了解自己的生活習慣及需求，思考自己與物品的關係，問自己「用得到？怎麼用?」而非「可以用？」

櫃子7成空間放置內容物 適度留白

◎按照步驟，練習斷捨離

●評估時間：可空出多少時間整理？

●選擇位置：時間內可整理好哪個區域？

●淨空該區域：將該區域的東西全部拿出來。

●分類並嚴選：幾個常用的分類法。

■基本分法：分成重要常用、紀念性質、備用、不常用及垃圾，並以「過去一年是否用過？」、「沒用的原因為何？」來協助判斷是否重要，並丟掉不常用或垃圾，額外劃設區域來放置備用物及紀念物。

■3分法：如將廚房中的物品分成大（烹調器具）、中（餐具）、小（食材），並在各分類中進一步細分。

●定量並歸位：

■以櫃子的7成空間，來放置內容物，適度留白。

■方便取用及功能原則：回顧過去取物的過程，盡量讓物品有功能性；取物時最多兩個動作（開抽屜、拿取物品），再多就不會想拿它了。

■讓物品可以自立（如毛巾捲起收納即可定量）、自由（不會因為不好拿就不拿）、自在（捲起來不會隨意散開）。

●從小角落開始，循序漸進，感受成就感以及思緒的轉變。

過度囤積伴隨情緒困擾 建議求醫

如果過度囤積無價值的物品，導致生活空間受限或混亂，並伴隨情緒困擾，建議尋求醫療協助。

（作者為國泰綜合醫院精神科臨床心理師）

