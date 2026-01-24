不痛不癢 老翁鼻黑痣拖2年變皮膚癌

▲老翁初診時，鼻部已有明顯突出的1公分病灶（紅圈處），經切片檢查確認為「基底細胞癌」。（光田醫院提供）

記者張軒哲／台中報導

別輕忽身上的黑痣變化！台中市1名70歲陳姓老翁的鼻部出現1顆如同痣般的小黑點，不痛不癢，卻逐日變大，自認只是外觀問題。近2年因黑點顏色加深，甚至出血，才察覺異狀就醫，經切片檢查確認為「基底細胞癌」，經手術切除，目前恢復情形良好。

光田醫院皮膚科醫師何英右指出，老翁初診時，鼻部已有明顯突出的1公分病灶，外觀看似一般痣，實際上卻已產生惡性變化，確認為「基底細胞癌」。

何英右說，臨床上不少患者皆因病灶「不痛、不癢」，以為只是外觀問題而拖延就醫，但僅僅2年時間，原本如痣般的小黑點，就可能從表層病灶發展為需要手術切除的皮膚癌。

他說，基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，雖然惡性度相對較低，但若未及時處理，仍可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞，皮膚癌最重要的警訊，不在於像不像痣，而在於它有沒有變化，只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。

戶外工作常日曬 皮膚癌高風險族群

何英右表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，因此，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。

何英右強調，皮膚癌若能在初期處理，手術範圍通常較小，也較能保留外觀；一旦延誤，病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加，若發現皮膚出現新生腫塊或黑痣持續變化，應及早就醫評估。

▲何英右醫師提醒，皮膚癌最重要的警訊，不在於它像不像痣，而在於它有沒有變化。（記者張軒哲攝）

