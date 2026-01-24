自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

重大車禍致「胃腸擠入胸腔」 腹腔鏡微創術搶回一命

2026/01/24 05:30

▲馮啟彥醫師指出，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。（大千醫院提供）

▲馮啟彥醫師指出，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。（大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

58歲陳姓女子因車禍自撞，導致全身多處重創、生命垂危，經送往苗栗市大千綜合醫院急診，發現其傷勢極為罕見且複雜，不僅胸腹部嚴重受損，連胃部與腸道都因強大撞擊力「擠」進了胸腔，為臨床少見的外傷性橫膈膜疝氣。外科部主任馮啟彥採用腹腔鏡微創手術，成功修補多處破裂，將她從鬼門關前拉了回來，已出院，轉由門診持續追蹤。

罕見外傷性橫膈膜疝氣

大千醫院指出，陳女被送抵急診時，出現嚴重的雙側氣胸與皮下氣腫，呼吸極度困難。經全身電腦斷層掃描發現，強大的撞擊力導致她的左側橫隔膜破裂，原本應在腹腔的胃部及部分腸道，竟位移進入左側胸腔，嚴重壓迫左肺，導致肺部無法擴張。此外，檢查更發現其下腹部大量出血（腸繫膜血管破裂）、左腳踝骨折，背部還有大面積的2至3度擦燙傷，傷勢遍布全身。

微創術式免除傳統刀30公分傷口

面對如此複雜的傷勢，傳統手術通常需要從上腹部一路劃開至下腹部，留下超過30公分的巨大傷口，對於胸腹部同時重創的傷者來說，術後的劇烈疼痛與漫長的復原期將是巨大的考驗。

馮啟彥評估後，決定採取「腹腔鏡微創手術」。透過腹腔鏡的3個小傷口，先往左上腹腔將移位的胃腸道拉回原位，並修補破裂的橫隔膜；接著隨即將鏡頭倒轉往骨盆腔，修補2處大量出血的腸繫膜血管。這種方式不僅避開了大面積傷口，也大幅減少病人的體力消耗。

馮啟彥指出，一般人的橫膈膜是分隔胸腔（心、肺）與腹腔（胃、腸、肝）的屏障。當遭受巨大外力撞擊（如車禍、高處跌落）導致腹壓驟增，橫膈膜可能像氣球一樣破裂，導致腹腔器官移位進入胸腔。若不即時處理，會導致肺部塌陷及器官壞死，危及生命。

外傷性橫膈膜疝氣在臨床上並不常見，通常需要極大的腹部撞擊力才會發生。陳女全身多處受傷，顯示車禍當下經歷了劇烈翻滾與撞擊。

▲傷者經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。（大千醫院提供）

▲傷者經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。（大千醫院提供）

▲傷者因巨大撞擊力導致外傷性橫膈膜疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。（大千醫院提供）

▲傷者因巨大撞擊力導致外傷性橫膈膜疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。（大千醫院提供）

▲傷者因腸繫膜血管破裂，出現骨盆腔大量出血（紅圈處）。（大千醫院提供）

▲傷者因腸繫膜血管破裂，出現骨盆腔大量出血（紅圈處）。（大千醫院提供）

