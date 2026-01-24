置換人工髖關節術後重返舞台 旅日芭蕾舞星獻舞感恩北榮

▲旅日職業芭蕾舞者許琇雯專程返台，參加北榮感恩晚會，並表演拿手舞蹈。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

旅日職業芭蕾舞者許琇雯，曾一度以為自己再也無法站上舞台。前年，她在台北榮總院長陳威明主刀下，接受「雙側微創人工髖關節置換手術」，不僅成功重返舞蹈生涯，更讓她找回人生方向。

台北榮總昨晚舉辦同仁感恩晚會，許琇雯特別返台出席，並以一段舞蹈向醫療團隊致上最深的謝意。

請繼續往下閱讀...

先天性發展性髖關節發育不良

許琇雯分享，自己5歲開始學習芭蕾，後赴上海深造，並與日本關西芭蕾協會簽約，舞蹈一直是人生重心。然而4年前，她被診斷出罹患先天性發展性髖關節發育不良（DDH），四處求醫、嘗試多種治療，卻屢屢被告知可能無法再跳舞，人生一度陷入低潮。

直到2年前遇見陳威明，對方在詳細評估後，堅定告訴她「還有機會回到舞台」。儘管這類手術案例不多，陳威明與醫療團隊仍願意全力嘗試，在充分討論後完成手術。

許琇雯表示，術後約1個月便回到舞台排練，如今即使進行大幅度跳躍與旋轉，也不再感到疼痛，讓她得以延續最熱愛的舞蹈人生。

陳威明團隊執刀 術後1個月重回排練

去年5月她在大阪公演時，還曾公開向觀眾致謝台灣與台北榮總。此次她主動返台、無償為北榮同仁獻舞，以實際行動表達感念之情，成為晚會最動人的一刻。

陳威明受訪時則表示，許琇雯是他親自執刀的病人之一，更是醫療團隊合作的成果。她主動返台表達感謝，讓同仁感恩晚會格外有意義，也讓醫療的價值，透過藝術被更多人看見。

晚會最後，陳威明與歌手楊哲合唱「時也運也命也」，外科部主任許瀚水打鼓伴奏，並由部主任級以上醫療人員合唱「世界第一等」，象徵該院齊心努力，期許台北榮總持續邁向世界一流醫學中心，也在溫暖氛圍中，為這場充滿感謝與回饋的夜晚畫下句點。

▲台北榮總院長陳威明昨高歌一曲，感謝醫療人員一起辛苦打拚。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法