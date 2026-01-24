男頭痛性格大變「險離婚」 竟是腦下垂體腫瘤惹禍

▲若頭痛、視力變化或情緒異常持續加重，應及早就醫，爭取治療時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

47歲劉先生長期頭痛、頭暈，還出現複視，痛到「一天吞掉一整排止痛藥」都沒用，情緒也越來越不穩定，甚至讓婚姻一度瀕臨破裂，直到就醫檢查，才發現顱底深處竟長了1顆大型腦下垂體腫瘤，醫療團隊採經鼻內視鏡微創手術成功切除腫瘤，保住視力與神經功能，情緒與生活也逐漸回穩。

經鼻內視鏡微創術免開顱 保住視力與神經功能

台北醫學大學附設醫院神經外科醫師陳淑美指出，劉先生的腫瘤直徑超過2.5公分，向顱內上方生長，並壓迫視神經與周邊腦部結構，是造成頭痛、頭暈、複視與情緒變化的主因。由於腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。

請繼續往下閱讀...

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻喉科團隊在術前透過鼻內視鏡評估鼻腔與蝶竇結構，規劃最安全的手術路徑，術中協助神經外科醫師自鼻腔進入顱底，提供清晰手術視野，並以鼻中膈皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏風險，術後再透過內視鏡追蹤照護，減少不適與併發症。

「那段時間真的很痛，一天可以吃掉一整排止痛藥，卻還是止不了痛。」劉先生回憶，過去從事司機工作，作息日夜顛倒、睡眠零碎，長年頭痛，初期以為是感冒，後來頭痛愈來愈劇烈，擤鼻涕時甚至滿是鮮血，直到到耳鼻喉科就診、接受電腦斷層檢查，才驚覺是腫瘤。當時「整張臉都在痛」，無法思考且常情緒失控，甚至一度轉往身心科求助，「老婆差點要跟我離婚。」直到手術後，情緒逐漸穩定，生活也慢慢回到正軌。

腦下垂體瘤多為良性 長期疼痛及腦壓迫導致易怒焦躁

陳淑美指出，劉先生術後恢復良好，1年後核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象。腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能與荷爾蒙失衡及腦部壓迫有關，當腫瘤影響內分泌或壓迫情緒調控中樞，加上長期疼痛與腦壓升高，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩。

陳淑美說，多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位置鄰近視神經，容易出現頭痛、視力缺損，甚至影響荷爾蒙分泌，如月經異常、不孕或生長異常等，若頭痛、視力變化或情緒異常持續加重，應及早就醫，爭取治療時機。

▲陳淑美醫師說明，經鼻內視鏡顱底微創手術，可避免傳統開顱帶來的風險。（記者邱芷柔攝）

▲劉先生（右2）手術後，情緒與生活也逐漸回穩。（記者邱芷柔攝）

