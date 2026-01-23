自由電子報
寒冬洗澡水溫過熱 當心沖走皮膚油脂

2026/01/23 05:30
寒冬洗澡水溫過熱 當心沖走皮膚油脂

▲皮膚出現乾癢狀況時，洗澡水水溫應設定為「偏溫、不燙」，對皮膚相對友善；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

近期寒流一波接一波報到，不少民眾發現，明明過去沒有皮膚病史，一到冬天小腿卻開始乾癢、脫屑，甚至抓到破皮。皮膚科醫師指出，這多半是典型的乾燥性皮膚炎，又稱冬季濕疹，是秋冬最常見的皮膚問題之一。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，隨著氣溫下降，皮膚油脂分泌會明顯減少，保護屏障變弱，原本就偏乾的部位更容易出狀況，其中又以四肢最為常見，特別是小腿前側發生比例最高。許多平時皮膚狀況良好的人，冬天卻突然出現腿部搔癢、紅疹，甚至反覆抓傷，往往就是乾燥性皮膚炎所致。

醫：小腿前側發生比例最高

不少民眾一覺得皮膚乾癢，便頻繁洗澡或使用大量沐浴乳，希望「洗乾淨」改善不適，結果反而惡化。卓雍哲提醒，多數清潔產品都含有界面活性劑，會帶走皮膚原有油脂，在皮膚已經乾燥的情況下，容易加重刺激與發炎。他建議，秋冬出現乾癢時，洗澡可改以清水沖洗乾燥部位，清潔產品僅使用於腋下、私密處等必要部位即可。

而水溫過高也是常見地雷。卓雍哲表示，熱水會洗掉更多皮膚油脂，使乾燥與發炎情況加劇，雖不必勉強洗冷水，但應避免過燙，選擇「偏溫、不燙」的水溫，對皮膚相對友善。

在保養方面，冬天不僅要勤擦保濕，還要擦對產品、擦對時機。卓雍哲指出，可依個人膚質選擇乳液、乳霜，或油脂含量較高的保濕產品，洗完澡後立刻塗抹，有助鎖住水分。若皮膚已出現明顯紅、癢、脫屑或抓破皮等發炎症狀，單靠保濕往往不足，仍需就醫評估，搭配藥膏治療。

至於穿著是否能改善乾燥問題？卓雍哲表示，穿長褲確實能減少冷風直接刺激，對皮膚有一定保護效果，但根本原因仍在於低溫造成油脂分泌下降，清潔與保濕才是關鍵。

