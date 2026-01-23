自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦愛吃甜食罹脂肪肝 病變成肝癌

2026/01/23 05:30
婦愛吃甜食罹脂肪肝 病變成肝癌

▲嗜甜食、糖飲者要小心脂肪肝的發生；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者張軒哲／台中報導

婦愛吃甜食罹脂肪肝 病變成肝癌

▲婦人的肝臟檢查出有腫瘤。（記者張軒哲攝）

嗜吃甜食的「螞蟻人」要注意！台中1名60多歲的婦人，日前到醫院就診意外發現有嚴重的脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查，在左邊肝臟看到2顆腫瘤，安排手術治療，醫師手術時驚覺，婦人脂肪肝居然佔肝臟的4到6成以上，術後追問，患者本身沒有喝酒習慣，也沒有B、C肝炎，但是平時很喜歡吃甜食、水果，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，甚至病變成肝癌。

駐診在李綜合醫院的台中榮總一般外科醫師吳坤達表示，婦人在門診腸胃科做超音波時，發現有重度脂肪肝及疑似腫瘤。進一步檢查確認在肝臟的左外側葉及左葉中部各有1顆腫瘤，擔心把患者左邊肝臟全切除後，患者肝臟功能恐無法運作，因此，使用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，及術中射頻消融治療術消除腫瘤。

醫提醒螞蟻人 控制飲食多運動

吳坤達說，即使是肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留1/3，才能維持基本生理功能。該名患者有4到6成脂肪肝，又有多顆腫瘤，為了讓她的肝臟能正常運作，脂肪肝切下了223克，大約1顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤則採用射頻消融治療術讓組織壞死，手術進行大約3個多小時，失血量僅有約400c.c.，患者術後恢復良好。

婦人透露，她平常沒有運動習慣，而且很喜歡吃甜食、蛋糕。醫師在查房時，經常看到她病床旁有甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步，研判患者平時吃進過多的甜點，導致脂肪肝的產生。

吳坤達表示，近幾年代謝異常脂肪肝直接惡化變肝癌的比例有增加，民眾要特別注意，平時均衡營養、控制飲食，最好養成運動習慣，才能減少脂肪肝的形成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中