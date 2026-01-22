自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

殘存癌細胞檢測助攻 精準治療成功抗血癌

2026/01/22 05:30
殘存癌細胞檢測助攻 精準治療成功抗血癌

▲江先生（左2）成功達成MRD陰性，病情穩定控制。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

44歲江先生因急性淋巴性白血病（ALL），白血球一度飆至25萬，治療期間歷經敗血症、反覆高燒與胰臟炎，1個月無法進食。在醫療團隊與家人支持下，達成「可測量殘存癌細胞（MRD）」陰性，並選擇免疫治療穩定控制病情。

協助判定治療是否有效 及早調整策略

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性淋巴性白血病是1種進展快速、侵略性極高的血液惡性腫瘤，過去多仰賴高強度化療合併骨髓移植治療，雖可降低復發風險，卻常伴隨嚴重感染、器官毒性與長期排斥反應，對病友身心造成沉重負擔。透過MRD檢測，醫師可在顯微鏡已看不到癌細胞後，持續追蹤體內是否殘留極微量癌細胞，精準評估治療反應、調整治療強度，並判斷是否需要骨髓移植，協助治療邁向更精準的新階段。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，傳統骨髓顯微鏡檢查的偵測極限約為5%，但MRD檢測可將靈敏度提升至千分之1，甚至10萬分之1以上，不僅能判斷有沒有癌細胞，還能觀察癌細胞下降速度，幫助醫師判斷治療是否真正有效。若治療後，MRD仍為陽性，代表對標準化療反應不佳，醫療團隊就能及早調整策略，例如提前導入免疫治療或評估骨髓移植。

柯博升表示，台灣每年約新增300例急性淋巴性白血病個案，雖好發於10歲以下兒童，但成人病友的衝擊同樣嚴重，且疾病惡化速度快，曾有病友前1個月健檢正常，下個月就突然發病。他提醒，若出現持續1週以上的蒼白無力、反覆發燒感染、瘀青、流血不止、骨頭疼痛或淋巴結腫大等症狀，應盡早就醫，把握治療時機。

癌症希望基金會副執行長許怡敏指出，急性淋巴性白血病在不同治療階段已有更多元選擇，基金會也推出「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1」懶人包（https://knowledge.pse.is/63bvvn），協助病友與家屬理解治療方向，減少對未知的恐懼。

