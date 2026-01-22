洗腎免跑醫院 居家透析拚2035年達18％

▲衛福部石崇良（右5）昨攜手台灣腎臟醫學會發布「台灣居家透析白皮書」，目標在2035年前將居家透析比率提升至18%。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

台灣洗腎人口有9萬多人，居家透析比例卻僅約7%，衛生福利部昨天攜手台灣腎臟醫學會發布「台灣居家透析白皮書」，透析政策將從「以醫院為中心」轉向「以家為核心」，目標在2035年前將居家透析比率提升至18%。

衛福部長石崇良指出，COVID-19疫情後，各國普遍檢討高度集中於醫療機構的照護模式，轉而發展更具彈性與韌性的居家醫療，透析政策也不例外，新加坡、澳洲的居家透析比率已達約2成，台灣必須迎頭趕上，18%是第一階段的重要里程碑。

石崇良表示，居家透析不僅能減輕醫院負荷，也有助於強化整體醫療韌性，讓病人不再受限於時間與空間，對長期洗腎族群而言，更貼近生活。過去居家透析推動有限，關鍵在於病人對自行操作的壓力與不安，但隨著健康識能提升，加上遠距監測、智慧設備導入，居家透析的安全性與支持系統已明顯改善；衛福部去年起盤整透析政策，彙整專家與臨床意見，並與腎臟醫學會合作完成白皮書，未來也將透過健保給付與學會推廣，提升民眾對腹膜透析與居家血液透析的接受度。

衛福部發表白皮書 砸4.3億獎勵推動

白皮書由健保署、腎臟醫學會及跨領域專家共同參與，內容涵蓋政策方向、科技應用與給付誘因。健保署副署長張禹斌表示，健保署持續投入4億3350萬元，專款用於鼓勵院所推動居家腹膜透析與居家血液透析，並結合遠距智慧醫療，擴大居家透析覆蓋範圍。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順也說，疫情後「強化醫療韌性」已成各國共識，美國、香港、泰國等地皆積極布局居家透析，台灣除要跟上國際趨勢，也應發展具特色的「台灣模式」，呼應賴清德總統提出的「健康台灣」願景，未來居家透析不僅是末期腎臟病的重要治療選項，也有機會成為台灣輸出國際的醫療經驗。

