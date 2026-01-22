自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

幼兒成長配方奶多含糖 長期飲用健康埋隱憂

2026/01/22 05:30
幼兒成長配方奶多含糖 長期飲用健康埋隱憂

▲董氏基金會呼籲，在孩子成長過程中，應避免飲用添加糖分的牛奶，以免影響味覺發展；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

不少家長在孩子滿1歲後，受到廣告或親友推薦影響，開始讓孩子飲用俗稱「3號奶粉」的幼兒成長配方，希望補充營養、銜接母乳。董氏基金會提醒，這類產品不但不是乳品，還普遍添加糖，長期飲用恐影響味覺發展、咀嚼能力與飲食習慣，反而為健康埋下隱憂，呼籲家長回歸天然、均衡飲食，才是孩子成長的根本。

董氏基金會籲 1歲後回歸天然飲食

董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉主任指出，基金會長期觀察發現，許多家長透過傳播媒體、社群等，接觸幼兒成長配方廣告，常被銜接母乳、延續母乳保護力等行銷話術吸引，再加上親友推薦，孩子滿1歲，就習慣性以成長配方作為日常飲品，卻忽略幼兒其實應從天然食物中獲取營養。

她進一步指出，「2025–2030美國飲食指南」明確建議，0到4歲幼兒應完全避免攝取添加糖，5到10歲也不建議攝取；但市售幼兒成長配方中，卻普遍添加果糖、蔗糖、葡萄糖、葡萄糖漿或玉米糖漿，與國際健康建議明顯背道而馳。

許惠玉說，幼兒正處於味覺、感官與進食能力發展的黃金期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態成長配方，容易養成嗜甜習慣，甚至提高「糖上癮」風險。當孩子習慣高甜度刺激後，長大後反而容易排斥蔬菜、全穀類等清淡卻健康的天然食物。

長期口味偏甜 增加「糖上癮」風險

她提醒，幼兒成長應從6大類食物均衡攝取，透過咀嚼不同質地的固體食物與使用餐具，促進口腔發展與進食樂趣。若長期以成長配方取代正餐，恐影響咀嚼能力與飲食發展。董氏基金會調查也發現，逾8成家長誤以為成長配方是乳品，實際上僅屬一般食品，無法取代每日乳品攝取。

調查也發現，約66%的幼兒曾飲用成長配方，其中超過7成每天喝1到3瓶（每瓶240mL）。家長選擇的主要原因包括「認為添加營養素有助成長」（57%）、「作為嬰兒配方的延續」（43%），以及擔心副食品吃不夠或營養不足，顯示不少家長將成長配方視為一種營養保險。

對此，許惠玉強調，世界衛生組織與聯合國兒童基金會皆建議，幼兒滿1歲後即可進入正常飲食型態，只要均衡攝取全穀雜糧、蔬菜、水果、乳品、豆魚蛋肉及油脂堅果6大類食物，就能滿足成長所需。

乳品方面，1到6歲幼兒每日建議攝取2杯、約480mL的鮮奶、保久乳、優酪乳或全脂乳粉，無須額外依賴成長配方。

