葉克膜續命42天 等到換心重獲新生

▲醫療人員為祁先生進行心臟移植。（高雄榮總提供）

記者黃良傑／高雄報導

▲祁先生（左2）感謝醫療人員救治。（記者黃良傑攝）

53歲的祁先生去年7月上班途中，發生車禍，送醫急救後，又突發嚴重心臟衰竭合併肺水腫，緊急裝置葉克膜（ECMO）維持循環，生命一度垂危，在加護病房與死神搏鬥。

高雄榮總檢視他早年患有心臟病史，2008年間曾因急性A型主動脈剝離，接受主動脈人工血管置換手術，心臟功能仍可能會隨時間退化，車禍後又幾乎失去代償能力，只能依賴葉克膜維生，等待心臟移植救命。

請繼續往下閱讀...

患者重回家庭 感謝大愛器捐者

在歷經42天的等待，終於獲得合適的捐贈心臟，順利完成移植手術，雖然一度出現輕微排斥現象，所幸經治療後，漸入佳境，昨天祁先生特別感謝大愛捐贈心臟者，讓他重回家庭和職場。

他表示，心臟重新跳動，也是新人生的重新啟動，這顆心臟不只是延續生命的器官，更是來自大愛捐贈者與醫療團隊共同成就的重生，感謝高榮醫療團隊，未來會努力回報社會和醫院。

高榮心臟血管外科主任吳介任表示，使用葉克膜的最大隱憂為血液經體外循環後，容易有微小血栓，就可能有中風風險，必須頻繁抽血、密集監測凝血數值，以控制血液凝固時間，裝上葉克膜後，中風與敗血症是兩大致命風險，任一狀況都會危及性命，只要稍有可能，就會及早預防性抗凝血劑治療，將感染風險降至最低，幸好祁先生渡過危機四伏的42天，順利完成心臟移植。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法