自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

防感冒別再迷信維生素C 醫：睡飽 、吃對、做足防護是關鍵

2026/01/21 05:30
防感冒別再迷信維生素C 醫：睡飽 、吃對、做足防護是關鍵

▲充足睡眠是預防感冒的重要因素。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

防感冒別再迷信維生素C 醫：睡飽 、吃對、做足防護是關鍵

▲預防感冒不要迷信補充維生素，施打流感疫苗和好的生活習慣才是關鍵。（台南市立醫院提供）

隨著季節交替、氣溫變化劇烈，民眾要特別留心流感疫情及防範上呼吸道感染疾病。醫師建議民眾應接種流感疫苗，同時也呼籲與其依賴保健品，不如從生活習慣與防疫作為著手，才能真正降低感染風險。

防感冒別再迷信維生素C 醫：睡飽 、吃對、做足防護是關鍵

▲吳坤陵醫師說，戴口罩、勤洗手才能降低病毒入侵機會。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵表示，感冒等上呼吸道感染疾病多半是病毒感染所致，常見包括鼻病毒、腺病毒及腸病毒等。雖然坊間流傳維生素C可預防感冒，但大型研究顯示，這對一般族群的預防效果有限，頂多僅能略微縮短感冒病程，並非人人適用。

他指出，鋅離子、維生素D等營養素近年也常被討論。有研究發現鋅離子在感冒初期補充，可能縮短病程約2天，但並無預防效果；維生素D則僅對原本缺乏者有幫助，一般營養充足者效果並不明顯。預防感冒不應過度依賴營養補充劑，天然食物仍是最安全、有效的來源，如鮭魚、蛋黃、深綠色蔬菜、胡蘿蔔與各類水果，皆可提供身體所需的多元營養，有助維持免疫力。

「安內攘外」預防 降低感染風險

在實際預防策略上，他提出「安內攘外」的口訣，「攘外」是指戴口罩、勤洗手、保持室內空氣流通與適度日曬，降低病毒入侵機會；「安內」則是透過充足睡眠、適度運動與均衡飲食，強化自身抵抗力。

他提到，睡眠是預防感冒最關鍵卻常被忽略的一環。研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，罹患感冒的機率是睡滿7小時者的4倍以上。而規律刷牙、維持口腔衛生，也能減少細菌與病毒經呼吸道感染的風險。面對感冒與流感高峰期，個人做好基本防護、建立良好生活習慣，遠比追逐各式保健品來得實際有效，真正守住健康防線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中