防感冒別再迷信維生素C 醫：睡飽 、吃對、做足防護是關鍵

▲充足睡眠是預防感冒的重要因素。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲預防感冒不要迷信補充維生素，施打流感疫苗和好的生活習慣才是關鍵。（台南市立醫院提供）

隨著季節交替、氣溫變化劇烈，民眾要特別留心流感疫情及防範上呼吸道感染疾病。醫師建議民眾應接種流感疫苗，同時也呼籲與其依賴保健品，不如從生活習慣與防疫作為著手，才能真正降低感染風險。

▲吳坤陵醫師說，戴口罩、勤洗手才能降低病毒入侵機會。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵表示，感冒等上呼吸道感染疾病多半是病毒感染所致，常見包括鼻病毒、腺病毒及腸病毒等。雖然坊間流傳維生素C可預防感冒，但大型研究顯示，這對一般族群的預防效果有限，頂多僅能略微縮短感冒病程，並非人人適用。

他指出，鋅離子、維生素D等營養素近年也常被討論。有研究發現鋅離子在感冒初期補充，可能縮短病程約2天，但並無預防效果；維生素D則僅對原本缺乏者有幫助，一般營養充足者效果並不明顯。預防感冒不應過度依賴營養補充劑，天然食物仍是最安全、有效的來源，如鮭魚、蛋黃、深綠色蔬菜、胡蘿蔔與各類水果，皆可提供身體所需的多元營養，有助維持免疫力。

「安內攘外」預防 降低感染風險

在實際預防策略上，他提出「安內攘外」的口訣，「攘外」是指戴口罩、勤洗手、保持室內空氣流通與適度日曬，降低病毒入侵機會；「安內」則是透過充足睡眠、適度運動與均衡飲食，強化自身抵抗力。

他提到，睡眠是預防感冒最關鍵卻常被忽略的一環。研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，罹患感冒的機率是睡滿7小時者的4倍以上。而規律刷牙、維持口腔衛生，也能減少細菌與病毒經呼吸道感染的風險。面對感冒與流感高峰期，個人做好基本防護、建立良好生活習慣，遠比追逐各式保健品來得實際有效，真正守住健康防線。

