健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「蘋果病」引發心肌炎 致死率達3成

2026/01/21 05:30
「蘋果病」引發心肌炎 致死率達3成

▲微小病毒B19在兒童身上最常見的表現為「傳染性紅斑」，也就是俗稱的「蘋果病」；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

「蘋果病」引發心肌炎 致死率達3成

▲疾管署防疫醫師林詠青（右）說明B19微小病毒多數可自行痊癒，但少數恐引發重症。（記者侯家瑜攝）

台中近日傳出一名11歲女童因感冒、咳嗽症狀持續近1個月，外出途中突然昏迷，緊急送醫並裝上葉克膜搶救，仍於2天後不治。疾管署證實，該女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗為陰性；至於外傳女童是感染俗稱「蘋果病」的B19微小病毒，目前檢調還在調查中，疾管署也說明其相關臨床表現與風險，強調多數感染為輕症，但極少數可能出現致命併發症。

兒童感染B19病毒 傳染性紅斑是常見病徵

疾管署防疫醫師林詠青指出，B19病毒多屬症狀輕微、可自行痊癒的感染，多數患者不需特殊治療即可恢復，部分人甚至完全沒有症狀。病毒主要透過飛沫傳染，與一般呼吸道感染途徑相似，潛伏期約4至14天，最長可達21天。

林詠青說，兒童感染後最常見的表現為傳染性紅斑，也就是俗稱的蘋果病。初期症狀和感冒相似，包括發燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛等，容易被忽略；之後臉頰會出現明顯泛紅的皮疹，看起來像被打了一巴掌，接著皮疹可能擴散到軀幹與四肢，部分患者會覺得癢，但大多會隨時間消退、不留疤痕。相較之下，成人感染時較少出現典型紅疹，反而常以關節痛或關節炎表現，常見於手腕、膝蓋等部位，雖可能持續一段時間，但多半仍可自行好轉。

多為症狀輕微感染 主要透過飛沫傳播

不過，林詠青也提醒，B19病毒在少數高風險族群中，可能引發嚴重併發症。包括本身有慢性血液疾病者，可能因造血功能受影響而出現嚴重貧血；免疫功能低下者，因清除病毒能力較差，感染時間可能拉長、症狀也更嚴重；孕婦感染則可能造成胎兒貧血、胎兒水腫，甚至死胎。

國內外研究指出，B19病毒雖罕見，但可能侵犯心臟、神經及肝腎等器官，其中急性心肌炎最致命，致死率高達3成，病程進展快速，亦曾零星通報腦炎、肝炎、腎炎等重症案例。

在治療方面，林詠青強調，目前針對B19病毒並無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗，臨床治療以支持性療法為主，包括退燒、止痛、補充水分及密切監測器官功能；若出現心肌炎、嚴重貧血或其他重症併發症，則需依病況進行加護治療。

疾管署提醒，預防B19病毒的方式與其他呼吸道病毒相同，應勤洗手、戴口罩，咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻。

