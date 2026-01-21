自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

流感就診人次暴增 最快本週進流行期

2026/01/21 05:30
流感就診人次暴增 最快本週進流行期

▲流感流行期將屆，符合公費疫苗接種者應把握機會完成接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

流感就診人次暴增 最快本週進流行期

▲疾管署副署長林明誠（左2）提醒，流感疫情恐於過年前後達高峰。（記者侯家瑜攝）

隨著天氣轉冷與返鄉、聚餐增加，國內類流感疫情明顯升溫。疾管署昨公布，上週類流感門急診就診已突破10萬人次，接近流行閾值，研判最快本週進入流行期，過年前後恐達高峰。同時不少學校已放寒假，國外旅遊潮來臨，疾管署也提出「寒假國外旅遊3招趨吉避凶」，呼籲民眾從防範呼吸道疾病、蟲媒與飲食衛生3大面向做好防疫準備。

上週門急診逾10萬人次 農曆年前後恐達高峰

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週新增17例流感併發重症、2例死亡，門急診就診人次達10萬4348人，較前1週增加11.9%，其中急診占比升至10.3%，已接近流行閾值，各年齡層、各縣市疫情同步上升，顯示病毒傳播力道正在增強；疾管署副署長林明誠表示，流感疫情最快本週進入流行期，並可能在過年前後達到高峰。

在新冠疫情方面，李佳琳指出，全球新冠病毒陽性率近期上升，美洲與歐洲增加明顯，鄰近的香港、日本、菲律賓疫情也呈上升趨勢；中國與韓國則呈下降。國內疫情仍處低點波動，上週門急診就診人次為1072人，新增1例本土重症、無新增死亡。

林明誠指出，疫苗仍是防重症最有效的工具，目前本季流感疫苗尚餘約15.5萬劑，呼籲年長者與慢性病患者儘速接種；本季新冠疫苗累計接種近161.3萬人，元旦擴大接種後已有3萬9754人完成接種。此外，元旦起開放免疫苗費接種的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗共3000劑，已有2455人接種，效期至月底，符合資格者應把握。

寒假出國旅遊潮同步升溫，疾管署也提出「寒假國外旅遊3招趨吉避凶」。

寒假國外旅遊潮來臨 疾管署提3招趨吉避凶

●第1招是疫苗、洗手、戴口罩：出國前2至4週應先評估接種流感、新冠、麻疹等疫苗，旅途中落實手部衛生與咳嗽禮節，人多密閉場所佩戴口罩，降低呼吸道感染風險。

●第2招為防蚊、防瘧、預投藥：林明誠指出，美洲、東南亞與南亞多國仍有登革熱、屈公病流行，瘧疾在非洲及亞洲部分國家仍是重要公共衛生問題，民眾應穿著淺色長袖衣物、使用防蚊藥劑，並提前至旅遊醫學門診評估是否需服用抗瘧藥物。

●第3招是飲食衛生要做到：避免生食、生飲，選擇環境乾淨的餐飲商家，用餐前確實洗手，可降低感染霍亂、A型肝炎、諾羅病毒等食媒疾病風險。疾管署也提醒，旅途中或返國後21日內若出現發燒、腹瀉、出疹或其他不適，應主動告知檢疫人員或就醫時說明旅遊史。

