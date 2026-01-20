雙腿腫脹20年 微波消融術助輕快慢跑

▲患者有靜脈曲張問題，接受安南醫院靜脈腔內微波消融手術，重拾慢跑輕盈步伐。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

有名愛好慢跑的60歲男性，因雙腿腫脹影響跑步表現，20年來就醫沒有改善，他到安南醫院接受自費的靜脈腔內微波消融術，2週後即可輕鬆跑操場5圈，小腿原本如「金箍」般的浮筋也在3個月內消失，步伐變得輕盈許多。

台南市立安南醫院心臟血管外科醫師文豪指出，長期久站易導致下肢靜脈曲張，傳統治療多採用雷射或射頻等接觸式熱消融方式，雖具有一定療效，仍可能因熱能向周邊組織擴散，出現術後疼痛、神經麻木或皮膚不適等副作用。

請繼續往下閱讀...

安南醫院引進非接觸式加熱技術的靜脈腔內微波消融術，可將加熱能量更精準集中在病灶血管，降低對周邊神經與皮膚的影響。相較傳統治療方法，微波消融手術時間較短、術後不適感較低、恢復期相對縮短，有助於降低復發風險，為長期久站族群提供更安全、舒適的治療新選擇。

靜脈閉合成功率達100%

文豪表示，迄今到安南醫院做微波消融術已突破百例，統計術後靜脈閉合成功率達100％，有效改善患者下肢痠脹、腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張相關症狀，顯著提升生活品質。

文豪說，靜脈曲張可能造成更嚴重的慢性下肢靜脈循環不良問題，其病症分為6級，從蜘蛛絲狀曲張到無法癒合的慢性潰瘍，嚴重者可能伴隨靜脈栓塞等併發症。據統計，慢性下肢靜脈循環不良約有8成源自於靜脈曲張。

安南醫院表示，微波消融術式需自費，鎖定長期久站導致靜脈曲張的族群，如零售、餐飲與服務業工作者，手術兼顧安全、微創及有效，讓患者擺脫痠麻腫痛。

