北捷「孤狼」隨機殺人 精神醫：注意「沉默求救訊號」

▲精神科醫師楊聰財分析，張文在生活中長期感到被忽視、被排除，長期的社會退縮與孤立，讓「孤狼」的性格逐漸成形。（資料照）

記者林志怡／台北報導

去年底北捷隨機殺人案震驚全台，日前檢調也宣布調查結果。精神科醫師楊聰財指出，北捷案嫌犯張文在成長過程中經歷「標籤化」傷害，再加上長期被忽視、排除，最終產生「孤狼」性格，若想預防類似事件重演，需要社會共同努力，學會辨識長期社會退縮等訊號，家庭也應減少羞辱式教育。

「標籤化」傷害自我價值感

張文去年底在捷運台北車站、南京西路商圈以投擲煙霧彈、持刀等方式，隨機攻擊路人，後又墜樓死亡，造成包含自己在內共4死12傷，台北地檢署日前公布調查報告，認為張文目的是為了「追求社會震撼」。

家庭應減少羞辱式教育

楊聰財指出，張文未能走上如父母所期待的人生軌跡，父親一句「你就是個廢材」的重話，可能是壓垮心理防線的最後一根稻草，這類「標籤化」傷害可能造成嚴重的自我價值感喪失，在張文的認知呈現極端的「二分法」的情況下，更進一步使張文出現強烈的自卑感與對社會的反動情緒。

此外，楊聰財說，張文在生活中感到被忽視、被排除，長期的社會退縮與孤立，讓「孤狼」的性格逐漸成形，研判他因此企圖透過「表達式暴力」，讓自己在生命最後一刻獲得渴望已久的「被肯定」與「被看見」，是一種病態式的自戀表達。

楊聰財說，為避免下一個「張文」產生，民眾需學會識別「沉默的求救訊號」，如長期社會退縮、訊息不讀不回、或突然的性格劇變等，家庭則應減少以「廢材」等羞辱式教育，轉而建立多元的價值評量。

楊聰財還提醒，社會必須打破「成王敗寇」的單一成功價值觀，加強對邊緣群體的心理關懷，讓每個人都能在社會中找到自己的定位與連結。

