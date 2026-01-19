老菸槍嘴破潰瘍 口腔癌早期警訊

▲黃先生左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤（圓圈處），經檢查證實確診第二期口腔癌。（光田醫院提供）

記者張軒哲／台中報導

▲林佳逢醫師呼籲，若口腔內潰瘍、腫塊超過兩週未癒合，或出現白斑、紅斑等變化，應及早就醫檢查。 （記者張軒哲攝）

民眾口腔內出現嘴破時，常誤以為只是火氣大、咬到或作息不正常所致，覺得過幾天就會好。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師林佳逢指出，口腔內潰瘍或腫塊若超過2週仍未癒合，就不只是單純的嘴破，而可能是口腔癌的早期警訊。

台中市53歲的黃先生，3個多月前開始出現左側臉頰內側反覆嘴破，伴隨著不規則突起的腫塊，但因幾乎沒有明顯疼痛，吃飯、說話也勉強還能應付，便一直沒有就醫，只當是小毛病，直到腫塊逐漸變大，甚至延伸到嘴角，張口感到卡卡不順，黃先生才前往醫院檢查。

腫塊逐漸變大 張口受限

檢查發現，黃先生左側臉頰黏膜已有約2公分乘以1.5公分腫瘤，雖然疼痛感不明顯，卻已造成口腔異物感與張口受限，經切片檢查，證實為惡性腫瘤，後續透過電腦斷層與正子攝影確認分期，確診為第2期口腔癌。

菸、酒、檳榔為主要危險因子

經了解，黃先生長年有抽菸、飲酒習慣，屬於口腔癌的高風險族群之一，他經過手術切除腫瘤，並同步處理口角及部分臉部病灶，術後傷口癒合情況良好，目前持續門診追蹤。

林佳逢表示，第2期口腔癌，依據不同的口腔部位，仍有約2到3成隱性轉移風險，術後規律追蹤與生活型態調整同樣重要，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔及飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜，往往經年累月才出現癌變，若發現口腔內潰瘍、腫塊超過2週仍未癒合，或出現白斑、紅斑等異常變化，應及早就醫檢查，切勿自行拖延，才能把握治療黃金期。

