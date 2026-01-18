大掃除閃到腰 簡易急救有訣竅

▲靈骨穴。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

▲腰腿點。（照片提供／林美蓉）

過年前的大掃除，你是否為了打掃平時清不到的地方而登高蹲低，搬箱挪櫃？小心，這可是最容易閃到腰的時候了！

俗稱的「閃到」，就是腰部瞬間過度使力，或扭轉不當角度受力，造成的下背部肌肉或韌帶拉傷，譬如勉強搬太重的箱子，或者把腰彎成很勉強的角度去拿角落的東西，都很容易「閃到」。

急性扭拉傷 熱敷痛點再緩慢伸展

受傷的當下，因為稍微一動就劇痛難忍，患者不敢彎腰，也不敢挺直，所以旁邊的人要先扶住，給他一個支撐，然後再慢慢移動到椅子或床邊，接下來找熱敷袋或熱毛巾，對痛點先熱敷個10至15分鐘。

這樣急性的扭拉傷，並不建議對正在劇烈疼痛的局部用力揉捏，怕會加速發炎，我們要趁發炎前先鬆開因受傷而緊縮的肌肉或韌帶，方法是按壓在手上的腰腿點（食指與中指骨根部連結處的凹陷，以及無名指與小指骨根部連結處的凹陷處）或靈骨穴（手背虎口，拇指與食指叉骨間）、大白穴（從靈骨穴沿食指側下3公分），加上「動氣」治療！

實際的操作是請熱敷好的患者慢慢站起來，治療的人一邊按揉患者對側手上的穴位（左邊腰痛按右手，右邊腰痛按左手），一邊請患者緩慢的俯身彎腰，向下彎到不能再彎下去的時候，就緩慢直起腰。

站直一下後，再度彎腰，到不能彎時再挺起…，至少重複10次。

動作要越慢越好，想像要鬆開扭住繃緊的橡皮筋，慢慢拉才能平均分散扭力，暴力拉扯是會斷的。

通常俯仰幾次後，活動角度會越來越大，但疼痛不會立刻消失，因為受傷的軟組織還是要經歷發炎的過程才能完全修復，所以最好再貼幾次外用的藥膏，休息幾天，不要用力！

還有1個重要提醒：這簡易的急救只針對單純下背部肌肉或韌帶拉傷，如果疼痛從腰臀部牽連到下肢，沿大腿、小腿有1條線狀的麻或痛或灼熱感，或者腳趾麻或感覺遲鈍等神經症狀，這就可能有椎間盤突出等較嚴重情況，不適合自己處理，還是要就醫。

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

