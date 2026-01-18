自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大掃除閃到腰 簡易急救有訣竅

2026/01/18 05:30
大掃除閃到腰 簡易急救有訣竅

▲靈骨穴。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

大掃除閃到腰 簡易急救有訣竅

▲腰腿點。（照片提供／林美蓉）

過年前的大掃除，你是否為了打掃平時清不到的地方而登高蹲低，搬箱挪櫃？小心，這可是最容易閃到腰的時候了！

俗稱的「閃到」，就是腰部瞬間過度使力，或扭轉不當角度受力，造成的下背部肌肉或韌帶拉傷，譬如勉強搬太重的箱子，或者把腰彎成很勉強的角度去拿角落的東西，都很容易「閃到」。

急性扭拉傷 熱敷痛點再緩慢伸展

受傷的當下，因為稍微一動就劇痛難忍，患者不敢彎腰，也不敢挺直，所以旁邊的人要先扶住，給他一個支撐，然後再慢慢移動到椅子或床邊，接下來找熱敷袋或熱毛巾，對痛點先熱敷個10至15分鐘。

這樣急性的扭拉傷，並不建議對正在劇烈疼痛的局部用力揉捏，怕會加速發炎，我們要趁發炎前先鬆開因受傷而緊縮的肌肉或韌帶，方法是按壓在手上的腰腿點（食指與中指骨根部連結處的凹陷，以及無名指與小指骨根部連結處的凹陷處）或靈骨穴（手背虎口，拇指與食指叉骨間）、大白穴（從靈骨穴沿食指側下3公分），加上「動氣」治療！

實際的操作是請熱敷好的患者慢慢站起來，治療的人一邊按揉患者對側手上的穴位（左邊腰痛按右手，右邊腰痛按左手），一邊請患者緩慢的俯身彎腰，向下彎到不能再彎下去的時候，就緩慢直起腰。

站直一下後，再度彎腰，到不能彎時再挺起…，至少重複10次。

動作要越慢越好，想像要鬆開扭住繃緊的橡皮筋，慢慢拉才能平均分散扭力，暴力拉扯是會斷的。

通常俯仰幾次後，活動角度會越來越大，但疼痛不會立刻消失，因為受傷的軟組織還是要經歷發炎的過程才能完全修復，所以最好再貼幾次外用的藥膏，休息幾天，不要用力！

還有1個重要提醒：這簡易的急救只針對單純下背部肌肉或韌帶拉傷，如果疼痛從腰臀部牽連到下肢，沿大腿、小腿有1條線狀的麻或痛或灼熱感，或者腳趾麻或感覺遲鈍等神經症狀，這就可能有椎間盤突出等較嚴重情況，不適合自己處理，還是要就醫。

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中