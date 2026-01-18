自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腳踝內側脛神經損傷 別當足底筋膜炎

2026/01/18 05:30
腳踝內側脛神經損傷 別當足底筋膜炎

▲若有足部疼痛問題，應及早就醫診治；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王浩洸

脛神經是下肢主要的周邊神經之一，負責支配足底感覺及部分肌肉運動，其在腳踝內側通過狹窄的「跗骨隧道」時，最容易受到壓迫，形成跗骨隧道症候群。

跗骨隧道症候群 足底肌肉無力

此症多為漸進性發作，初期可能僅出現輕微的足底刺痛或灼熱感，但隨著神經壓迫加重，症狀會逐漸惡化並在活動後明顯加劇。

常見誘因包括長時間站立、行走、運動過度、扁平足、足部外傷或骨刺等，皆可能導致隧道內壓力上升，使脛神經受壓。由於症狀常與足底筋膜炎混淆，需透過詳細病史與臨床檢查區分。

脛神經損傷的典型症狀可分為感覺與運動兩方面。感覺症狀最常見，包括腳踝內側、足底、腳跟或腳趾的疼痛與麻木，疼痛性質多樣，可能呈現灼熱、針刺、電擊或鈍痛感，且在夜間或靜止時更為明顯，影響睡眠。

臨床上當醫師輕敲腳踝內側神經通道時，若患者感到放射性刺痛或麻木，便提示神經受壓。運動症狀則表現為足底肌肉無力，導致腳趾屈曲困難、步態不穩，嚴重時，甚至影響行走時足掌支撐能力。由於症狀常隨活動而惡化，長時間行走或跑步後疼痛加劇，是臨床重要特徵。

治療原則以解除神經壓迫、減輕疼痛與促進功能恢復為核心。多數患者可先採取非手術保守治療，包括休息與活動調整，避免長時間站立或高強度運動。可使用冰敷減少局部腫脹，每次約15至20分鐘；並配合口服非類固醇抗發炎藥緩解疼痛。

若合併足弓塌陷或過度內翻，建議使用矯正鞋墊或足弓支撐器以改善生物力學壓力。

物理治療可透過伸展與小腿肌群強化訓練提升踝部穩定性。對症狀持續者，醫師可於跗骨隧道內注射皮質類固醇或局部麻醉劑以快速消炎、緩解疼痛。

物理治療未改善 需考慮手術治療

若經3-6個月保守治療仍無改善，或出現肌肉萎縮、明顯無力等神經功能喪失時，需考慮手術治療。

外科醫師會在腳踝內側切開屈肌支持帶，擴大隧道空間，以解除神經壓迫；若壓迫源為囊腫、血管瘤或骨刺，則一併移除病灶。

術後須配合物理治療促進神經修復與足部活動恢復。若患者出現持續的足底麻木、灼熱或夜間疼痛，應盡早就醫。

早期診斷與治療能有效避免永久性神經損傷，恢復足部功能，提升生活品質並降低慢性疼痛風險。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

