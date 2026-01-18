血糖長期超標 糖友們「藥」注意

▲針劑的胰島素穩定血糖的效果最佳。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

唐先生罹患糖尿病已經超過10年。從一開始的2種口服藥，漸漸增加到4種口服藥，甚至還自費服用1種口服藥，但他的糖化血色素仍持續超過8%，已經2年沒有達標。有時餐後血糖甚至飆到300mg/dl以上。然而，他始終認為「我有按時吃藥，就沒問題」。

有服藥卻2年沒達標 應加胰島素

醫師建議他考慮加用胰島素來穩定血糖，但唐先生卻覺得「那是糖尿病末期的人才需要的」，自己還沒那麼嚴重。醫師花了不少時間耐心說明，血糖長期過高會慢性地傷害全身血管與器官，特別是腎臟。唐先生半信半疑地問：「真的有這麼嚴重嗎？」直到他聽到醫師說「糖尿病是台灣洗腎（腎衰竭）的主要原因之一」，才真正感受到事情的嚴重性。

同樣的情況，也發生在另一位40多歲的王先生身上。他罹病5年，已經服用4種口服藥，但血糖仍常常高達250mg/dl以上。這次門診，他依舊回覆醫師：「我不想打針，吃藥就好。」然而檢查結果顯示，他的腎功能已經出現變化，進入早期腎病變階段。即便如此，他仍表示：「我會再注意飲食和運動，下次再看看就好。」

長期失控 慢性傷害血管與器官

臨床上，像唐先生與王先生這樣「用藥多、血糖仍高」的糖尿病患者並不少見。許多人誤以為「有吃藥就等於有治療」，卻忽略長期血糖超標的可怕併發症。

◎除了傳統的口服藥，有幾種幫助血糖達標的方法可供參考

●口服腸泌素類藥物（GLP-1受體促效劑）：目前尚未納入健保給付，需自費，但無需打針即可有效穩定血糖，還能幫助減重。

●針劑腸泌素類藥物：健保給付有嚴格條件，如：在特定藥物治療後糖化血色素仍2次超過標準，才可核准給付；若不符條件則需自費。

●針劑胰島素：所有糖尿病患者皆可給付使用，降糖效果穩定而顯著。

後續唐先生選擇了「針劑胰島素」治療。幾週後，他的餐後血糖再也沒有超過180mg/dl，王先生則選擇「口服腸泌素」自費治療，血糖穩定在100mg/dl至150mg/dl之間，糖化血色素都順利降到7%以下。

血糖穩定達標 能預防併發症

當血糖穩定達標，不僅能預防併發症，更能避免那些因糖尿病而發生的遺憾。

（作者為員榮醫院家醫科暨穩糖減重暨偏頭痛門診醫師）

