健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

正顎手術 成功改善阻塞型睡眠呼吸中止症

2026/01/17 05:30

▲術後測顱X光結果顯示，顎骨前移帶動軟組織撐開呼吸道，空間明顯增加，呼吸更加順暢。（照片提供／姚全豐）

▲術後測顱X光結果顯示，顎骨前移帶動軟組織撐開呼吸道，空間明顯增加，呼吸更加順暢。（照片提供／姚全豐）

文／姚全豐

48歲的羅先生近一年來，入睡後鼾聲如雷，不僅嚴重影響太太的睡眠品質，自己也逐漸感受到白天精神不振、注意力下降，最近幾個月需要午睡，才能勉強應付下午的工作。在家人建議下，他前往睡眠中心接受整夜睡眠檢查，結果發現睡眠期間反覆出現呼吸暫停及呼吸變淺，血氧濃度明顯下降，確診為重度阻塞型睡眠呼吸中止症。

上下顎骨後縮 導致呼吸道結構性狹窄

羅先生先嘗試配戴正壓呼吸器，藉由持續送氣維持呼吸道暢通，但難以適應呼吸器的聲音與氣壓，反而影響睡眠品質，治療效果有限；經轉介整形外科進一步評估後，發現他的睡眠呼吸中止症與上下顎骨位置偏後、呼吸道結構性狹窄高度相關。

阻塞型睡眠呼吸中止症並非單一部位造成，部分中重度患者因顎骨結構偏後，睡眠時，舌頭與軟顎容易向後塌陷，反覆阻塞呼吸道，引發缺氧及頻繁醒來，長期下來可能增加高血壓、心臟病、中風及代謝症候群等慢性疾病風險。當無法適應正壓呼吸器，且評估顯示，呼吸道狹窄與顎骨結構密切相關時，正顎手術成為可考慮的治療選項。

正顎手術透過將上下顎骨整體向前移動，連帶拉提舌頭、軟顎及周邊軟組織，從結構上擴大並穩定上呼吸道空間，降低睡眠時呼吸道塌陷的機率。

正顎手術可同時改善多處阻塞。手術須在全身麻醉下進行，術中顎骨會進行穩定固定，術後即可正常說話，並能正常進食及維持口腔清潔。

羅先生術後測顱X光結果顯示，顎骨前移帶動軟組織撐開呼吸道，空間明顯增加，讓呼吸更順暢，術後6個月再度接受睡眠檢查，呼吸暫停及低下指數從每小時30.7次降至1.8次，最低血氧濃度也從63％提升至89％，打呼次數明顯減少，夫妻兩人的睡眠品質終於獲得改善。

若民眾長期打呼，並伴隨白天嗜睡、精神不振，可能是睡眠呼吸中止症的警訊。若無法適應正壓呼吸器治療，建議盡早諮詢專業醫師，評估是否適合手術治療，從根本改善睡眠呼吸問題，降低未來健康風險。

（作者為新北市立土城醫院整形外科主任）

