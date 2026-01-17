自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

寒假危險性行為中鏢 高中生GG流膿紅腫「梅毒」上身

2026/01/17 05:30

▲醫師提醒性行為一定要做好安全防護措施。（記者張軒哲攝）

▲醫師提醒性行為一定要做好安全防護措施。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

寒假期間，台中市李綜合醫院泌尿科門診近期連續收治兩名男高中生感染性病，兩人的症狀皆是生殖器流膿、紅腫、角質化，進一步檢查皆罹患梅毒，其中一人甚至同時感染淋病，讓醫師傻眼的是，兩人皆大方問：「何時才能再有性行為？」性觀念讓醫師無法認同，醫師提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為，以免樂極生悲。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲的青少年在母親的陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，患者否認有過性行為，但是從症狀研判，不僅有過性行為，抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是一個非常高的陽性數值。

另外一名17歲的青少年就診時，同樣自述生殖器有分泌物，很不舒服。黃品叡說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常鎮定指稱，是跟前任伴侶無套發生性關係，且患者不只感染梅毒、還有淋病。

去年15-24歲染性病年增幅9％

根據疾管署統計，去年15至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯，增幅高達9％。只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套，性伴侶也要接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」。

青少年安全性行為觀念薄弱

黃品叡表示，兩名青少年安全性行為觀念薄弱，他提醒除了要戴套、固定性伴侶外，因為性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。其中一名青少年則告訴他，已經無法聯繫上發生性關係的伴侶。

黃品叡說，兩名患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善，他建議感染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲，若身體出現異狀，要在第一時間就醫治療。

