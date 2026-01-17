自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孕媽咪也能安心飛 醫教「孕期出遊安全守則」

2026/01/17 05:30

▲無論是飛機、火車或長途開車，孕婦出遊都要特別注意血液循環與舒適度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲無論是飛機、火車或長途開車，孕婦出遊都要特別注意血液循環與舒適度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／楊世瑜

年節假期是許多家庭安排出國旅行的高峰期，不少孕媽咪也希望趁假期放鬆、與家人共度時光，不過，孕期身體狀況特殊，旅行前需要特別注意安全與健康。門診中常遇到孕婦詢問哪些行程適合、飛行或長途車程是否會影響胎兒，以及該如何準備旅行文件與醫療用品。事實上，提前規劃、評估自身孕期狀況，並掌握旅程中可能遇到的風險，是確保旅途順利的重要關鍵。

搭機、長途車程 懷孕中期最理想

不同孕期適合的旅遊安排也有所不同，一般建議以懷孕中期（約懷孕3-6個月）出遊最為理想，這段時間身體狀況穩定、精神體力較佳，旅遊品質較好；初期因孕吐、疲倦，容易影響旅遊體驗；後期肚子漸大，行動不便，建議以短程旅遊為主，避免長途交通，以確保安全。

在交通安排方面，無論是飛機、火車或長途開車，孕婦都要特別注意血液循環與舒適度，飛行通常在孕中期安全，但懷孕晚期長途飛行風險較高，旅程中應適度走動、伸展腿部；長途開車或搭車則建議每隔兩小時休息，伸展活動，並補充水分與輕食，穿著寬鬆衣物或彈性襪，有助於預防腿部腫脹與血液循環不良，降低深層靜脈栓塞的風險。

除了交通方式之外，飲食安全也是孕婦旅遊的重要考量，旅途中應避免生食或半生熟食物，如生魚片、沙拉、生蛋等，並選擇衛生有保障的餐廳用餐；飲水則建議瓶裝或煮沸過的水，避免生水或加冰塊的飲品，以降低腸胃不適或感染風險。

攜帶媽媽手冊、保險資料、英文診斷證明

此外，孕婦出國應先做好緊急就醫準備，旅行中可能會遇到各種狀況，例如輕微脫水、暈車、腸胃不適、腹痛或子宮收縮等，有些孕婦可能還會出現高血壓、妊娠糖尿病血糖波動等情況。可以先查清目的地附近的醫療資源，優先選擇設備完善、具婦產科及急診能力的大型醫院，並記下地址、電話與交通方式。

隨身應攜帶媽媽手冊、健保卡、保險資料，出國的話建議備妥英文版診斷證明與預產期證明，必要時可快速就醫。藥物方面，可準備醫師指示的孕期安全維他命、鐵劑、葉酸，以及和醫師確認可使用的止吐藥、止痛藥、退燒藥和腸胃藥。若患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病或其他慢性疾病，也應攜帶個人用藥及血壓或血糖測量工具，並事先向醫師確認藥物使用安全與劑量。

孕期出遊雖然在某些情況下是可行的，但母體與胎兒的安全應始終放在第一位。出國前，務必經由婦產科醫師評估自身健康狀況，讓孕媽咪也能安心享受假期時光。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

▲楊世瑜醫師提醒，孕期出遊在某些情況下是可行的，但母體與胎兒的安全應始終放在第一位。（照片提供／楊世瑜）

▲楊世瑜醫師提醒，孕期出遊在某些情況下是可行的，但母體與胎兒的安全應始終放在第一位。（照片提供／楊世瑜）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中