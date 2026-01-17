孕媽咪也能安心飛 醫教「孕期出遊安全守則」

▲無論是飛機、火車或長途開車，孕婦出遊都要特別注意血液循環與舒適度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／楊世瑜

年節假期是許多家庭安排出國旅行的高峰期，不少孕媽咪也希望趁假期放鬆、與家人共度時光，不過，孕期身體狀況特殊，旅行前需要特別注意安全與健康。門診中常遇到孕婦詢問哪些行程適合、飛行或長途車程是否會影響胎兒，以及該如何準備旅行文件與醫療用品。事實上，提前規劃、評估自身孕期狀況，並掌握旅程中可能遇到的風險，是確保旅途順利的重要關鍵。

搭機、長途車程 懷孕中期最理想

不同孕期適合的旅遊安排也有所不同，一般建議以懷孕中期（約懷孕3-6個月）出遊最為理想，這段時間身體狀況穩定、精神體力較佳，旅遊品質較好；初期因孕吐、疲倦，容易影響旅遊體驗；後期肚子漸大，行動不便，建議以短程旅遊為主，避免長途交通，以確保安全。

請繼續往下閱讀...

在交通安排方面，無論是飛機、火車或長途開車，孕婦都要特別注意血液循環與舒適度，飛行通常在孕中期安全，但懷孕晚期長途飛行風險較高，旅程中應適度走動、伸展腿部；長途開車或搭車則建議每隔兩小時休息，伸展活動，並補充水分與輕食，穿著寬鬆衣物或彈性襪，有助於預防腿部腫脹與血液循環不良，降低深層靜脈栓塞的風險。

除了交通方式之外，飲食安全也是孕婦旅遊的重要考量，旅途中應避免生食或半生熟食物，如生魚片、沙拉、生蛋等，並選擇衛生有保障的餐廳用餐；飲水則建議瓶裝或煮沸過的水，避免生水或加冰塊的飲品，以降低腸胃不適或感染風險。

攜帶媽媽手冊、保險資料、英文診斷證明

此外，孕婦出國應先做好緊急就醫準備，旅行中可能會遇到各種狀況，例如輕微脫水、暈車、腸胃不適、腹痛或子宮收縮等，有些孕婦可能還會出現高血壓、妊娠糖尿病血糖波動等情況。可以先查清目的地附近的醫療資源，優先選擇設備完善、具婦產科及急診能力的大型醫院，並記下地址、電話與交通方式。

隨身應攜帶媽媽手冊、健保卡、保險資料，出國的話建議備妥英文版診斷證明與預產期證明，必要時可快速就醫。藥物方面，可準備醫師指示的孕期安全維他命、鐵劑、葉酸，以及和醫師確認可使用的止吐藥、止痛藥、退燒藥和腸胃藥。若患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病或其他慢性疾病，也應攜帶個人用藥及血壓或血糖測量工具，並事先向醫師確認藥物使用安全與劑量。

孕期出遊雖然在某些情況下是可行的，但母體與胎兒的安全應始終放在第一位。出國前，務必經由婦產科醫師評估自身健康狀況，讓孕媽咪也能安心享受假期時光。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

▲楊世瑜醫師提醒，孕期出遊在某些情況下是可行的，但母體與胎兒的安全應始終放在第一位。（照片提供／楊世瑜）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法