健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

春節放假9天怕斷藥 健保慢箋首放寬「提早14天」領藥

2026/01/17 05:30

▲民眾春節前不必反覆計算複雜的日期，只要打開藥盒、檢視家中藥量，確認是否會在連假期間吃完即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

農曆春節連假將至，今年假期長達9天，不少醫院、診所與藥局將調整門診時間，為避免民眾因連假就醫不便而中斷用藥，健保署今年首度開放「提前14天」領藥，只要慢性病患者的預定回診日或連續處方箋給藥用罄日落在春節連假期間，就可自1月31日起提前回診，由醫師開立處方，或預領下次藥量，提前把藥準備好。

回診、領藥日卡連假者 1月31日起提前回診

健保署署長陳亮妤表示，慢性病連續處方箋提前領藥本來就是每年春節的例行措施，但過去多半是「10天彈性」，今年首度試辦放寬到14天，主要是第一線醫事人員反映，有些主治醫師是每兩週才看一次診，若剛好卡到連假，民眾可能會錯失看診時機，反而更容易斷藥，因此決定試辦放寬，希望讓用藥安排能夠更有彈性。

不過，實務上最常出現的問題就是「算錯時間」。藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，每到春節前，藥局最常被問的就是「我可不可以提前領藥？」其實判斷重點很簡單，不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，而是看家裡的藥「會不會在過年期間吃完」，像是今年只要確定藥量會在2月14日至22日之間用完，就可在1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用。

看錯恐領不到藥！黃彥儒提醒，慢箋上的「建議領藥日期」已經把10天彈性空間算進去，如果再從這個日期往前推14天，等於「已經提前，又再提前一次」，實際可能提早將近20天領藥，不僅不符合規定，也容易在藥局產生爭議，甚至白跑一趟。

請社區藥師協助確認可領日期

黃彥儒建議，民眾春節前不必反覆計算複雜的日期，只要打開藥盒、檢視家中藥量，確認是否會在連假期間吃完即可，若不確定是否符合提前領藥條件，也可直接到附近社區藥局請藥師協助確認，由專業把關最保險。社區藥局遍布全台，是最即時、最便利的用藥諮詢管道，提早準備好藥品，讓全家安心團圓過年。

▲為避免民眾因連假就醫不便而中斷用藥，健保署今年首度開放「提前14天」領藥。（資料照）

