孩子感冒吃藥出現躁動 醫：對特定成分暫時性反應

▲蔡明倫醫師指出，孩子的神經系統尚未發育成熟，可能對特定成分藥物產生了特殊的生理反應。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲第一代抗組織胺、支氣管擴張劑、去鼻充血劑（麻黃素類）或中樞止咳藥，可能讓孩子出現情緒高漲的暫時作用。 （記者蔡淑媛翻攝）

孩子吃感冒藥後反而「精力過剩」，出現躁動、胡言亂語，甚至手抖現象，常讓爸媽好緊張，該怎麼辦？台中市立老人復健醫院兒科主任蔡明倫指出，部分兒童對第一代抗組織胺等4類藥物成分，可能出現「用藥後興奮」的矛盾反應，並非藥物過敏，也多屬暫時現象。

神經系統尚未發育成熟現象

蔡明倫表示，對少數體質敏感的孩子來說，這4類藥物成分可能導致情緒高漲，出現，這是孩子的神經系統尚未發育成熟，對特定成分產生了特殊的暫時生理反應。

◎4類藥物

●第一代抗組織胺（Antihistamines）：這類藥物主要用於治療流鼻水、皮膚癢或過敏，常見學名如Cyproheptadine或Chlorpheniramine。

●支氣管擴張劑（Bronchodilators）：當孩子咳嗽嚴重、有氣喘或支氣管炎時，醫師可能會開立這類藥物來幫助氣管放鬆，常見學名包括Procaterol、Fenoterol或Salbutamol。

●去鼻充血劑與麻黃素類（Decongestants）：這類成分常用於緩解嚴重的鼻塞，常存於複方感冒藥水中，常見學名為Pseudoephedrine（偽麻黃素）或Methylephedrine甲基麻黃素）。

●中樞止咳藥（Central Antitussives）：例如常見的Dextromethorphan，在一般劑量下很安全，但在高劑量或特定代謝體質的孩子身上，可能會造成意識微醺、胡言亂語或異常興奮的反應。

蔡明倫表示，這些興奮症狀通常在服藥後30分鐘到1小時內出現，這類反應大多是暫時性，只要停止服用該藥物，隨著身體自然代謝，症狀在半天內慢慢消失，不會對大腦造成永久傷害。

如果孩子只是精神好一點，沒有危險行為，不需要掛急診，陪伴孩子，避免因躁動而受傷，多喝水幫助代謝，並且拿出藥單或藥袋，檢查或拍下是否含有上述的學名成分，在下次看診時主動告知醫師；若是慢性用藥也切勿擅自停用。

