公費流感抗病毒藥 20日起擴大對象

▲若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等類流感症狀，並合併呼吸急促、呼吸困難、胸痛、意識改變或低血壓等警訊，應立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲疾管署長羅一鈞（右2）宣布流感高峰期，擴大公費抗病毒藥劑使用條件。 （記者侯家瑜攝）

流感疫情再度升溫，疾管署指出，春節返鄉、旅遊與聚會活動頻繁，恐提高病毒傳播風險，已在流感高峰期放寬公費抗病毒藥劑使用條件，鼓勵民眾出現症狀及早就醫。疾管署也自1月20日至2月28日擴大用藥對象，盼有類流感症狀、7大流感高傳播族群，把握黃金治療期，降低重症發生與群聚感染風險。

7類高傳播族群適用

疾管署長羅一鈞表示，目前全國約有4千多家合約醫療院所可提供公費流感抗病毒藥劑，包括克流感、易剋冒及瑞樂沙等；若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等類流感症狀，並合併呼吸急促、呼吸困難、胸痛、意識改變或低血壓等警訊，應立即就醫，由醫師依臨床判斷是否符合用藥條件。只要符合，即使未做流感快篩，也能直接使用公費藥物。

羅一鈞也強調，公費抗病毒藥劑不只在流感流行期才能用，而是全年適用。治療性用藥對象包括流感併發重症或新型A型流感通報病例，以及因流感住院或在急診待床的患者；門急診病人中，未滿5歲幼童、65歲以上長者、孕婦與產後2週內婦女、肥胖者，或有慢性病、免疫不全、重大傷病史者，經醫師評估即可使用，部分高風險族群甚至不需先做快篩就能給藥。

在預防性用藥方面，發生類流感群聚事件，或新型A型流感確定與極可能病例的密切接觸者，經通報與防疫醫師評估後，也能使用公費藥劑；動物流感撲殺清場人員同樣適用。

針對此次擴大措施，羅一鈞說，1月20日至2月28日期間，只要出現類流感症狀，且屬於7大高傳播族群，如醫療與防疫人員、長照與托育工作者、學生、流感高風險者的同住或照顧者，以及軍營、禽畜養殖與動物防疫相關人員，都可直接使用公費抗病毒藥物。

疾管署也提醒民眾落實日常防疫，勤洗手、注意咳嗽禮節，有症狀時配戴口罩並與他人保持距離；若生病應多休息、就醫治療，避免帶病上班上課。

羅一鈞強調，出現症狀別硬撐，及早就醫、配合醫師用藥，是保護自己與家人的關鍵。

