健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

留下生育希望 罹癌女術前保存卵巢組織

2026/01/16 05:30
留下生育希望 罹癌女術前保存卵巢組織

▲手術取出冷凍的卵巢保存照。 （高雄長庚醫院提供）

記者黃良傑／高雄報導

留下生育希望 罹癌女術前保存卵巢組織

▲高雄長庚醫院完成首例卵巢組織冷凍保存手術，患者陳小姐（左）開心與主治醫師蘇鈺婷（右）合照留念。（記者黃良傑攝）

高雄37歲單身的陳小姐罹癌，她很喜歡小孩，因接受化療可能損害卵巢功能，經高雄長庚跨科醫療團隊迅速評估與整合後，在癌症治療前進行「卵巢組織冷凍保存（Ovarian Tissue Transplantation，OTC）」手術，完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存，成為高雄長庚的首例手術。

高雄長庚完成首例手術

陳小姐表示，自己單身又愛小孩，腫瘤科醫師建議她詢問長庚生殖醫學團隊，但45歲卵子就比較不適合受孕，加上高齡懷孕，擔憂化療期間的卵巢不健康，她決定採取「凍卵巢」手術，盼留下珍貴的生育希望。

主治醫師蘇鈺婷表示，陳小姐於術後第6天即順利銜接癌症治療，未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植，以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至自然受孕。

凍卵是取出成熟的卵子，需要先進行藥物刺激排卵，約10至14天；卵巢組織冷凍不需等待期，保存的是原始卵泡，未來移植後能恢復部分卵巢功能，適用手術的年齡層更廣，手術為自費，約需3至5萬元。

高雄長庚醫院表示，依據台灣生殖醫學會於2021年發布的最新立場聲明，卵巢組織冷凍保存已獲美國生殖醫學會、歐洲及亞洲多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式，全球已有超過萬名女性接受OTC，逾300例完成卵巢組織回植，並已誕生至少200位健康嬰兒，OTC特別適用於治療時程緊迫，以及無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。

高雄長庚院長藍國忠強調，此次成功導入OTC，奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存，以及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗。

