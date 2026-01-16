全台血庫告急 O型只剩4.7天

▲台灣血液基金會希望在除夕前1天，將血液庫存從平時建議的7天，提高到10天以上。（台灣血液基金會提供）

記者侯家瑜／台北報導

▲全台血液庫存偏低，需要熱血人士愛心捐血。 （資料照，記者吳亮儀攝）

寒流一波波來襲，不只讓人想窩在被窩裡，也讓全台血液庫存亮起紅燈。台灣血液基金會指出，近期受天氣轉冷、感冒與呼吸道疾病患者增加，加上民眾外出捐血意願下降等因素影響，目前全台血液庫存明顯偏低，A型、B型、O型血量全數不足，其中又以O型最為吃緊，平均僅剩4.7天，部分地區甚至低於安全值。基金會呼籲，農曆除夕前務必將血液庫存拉高到10天以上，確保年節期間醫療用血不斷鏈。

台灣血液基金會昨宣布115年捐血月自1月15日至2月15日登場，以「捐血傳愛，守護生命」為主題，號召民眾在年節前後踴躍挽袖捐血。台灣血液基金會公關處處長黎蕾指出，每逢農曆年節，長假、返鄉與出國人潮增加，加上氣候不穩定，捐血人數往往大幅下滑，但醫院病患的用血需求卻不會放假，血液供應壓力隨之攀升。

請繼續往下閱讀...

天氣冷颼颼 捐血人數銳減

黎蕾表示，血液庫存主要受到「捐血量」與「病人使用量」雙重影響。天氣變冷時，心血管疾病、慢性病與急重症患者用血需求增加，但捐血民眾卻因寒冷、身體不適或感冒而減少出門，導致血庫存量快速下降。以目前狀況來看，A型、B型、O型血皆偏低，其中O型最為緊張，全台平均僅4.7天，台中中心更只有3.9天，已低於建議的安全存量。

尚需24萬袋 才能安心過年

黎蕾指出，今年農曆年假長達9天，血液中心希望在除夕前1天，將血液庫存從平時建議的7天，提高到10天以上。以每日平均用血量約7000袋計算，除了維持日常供需平衡外，還必須額外多準備約3天血量，等於要再增加2萬多袋血液。整體估算，從現在到除夕前約1個月內，全台希望能募集約24萬袋血液，才能讓醫療體系在年節期間安心運作。

黎蕾也特別提醒，雖然紅血球的保存期限可達35天，但血小板效期只有5天，幾乎每天都需要有人捐血補充。即使年節期間部分捐血點暫停服務，各地血液中心仍會保留1至2個固定捐血點持續運作，確保血液不中斷。

她呼籲，只要身體狀況允許，A、B、O型民眾都非常適合在此時挽袖捐血，用1次捐血，守住無數病人的希望，也讓更多家庭能安心過好年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法