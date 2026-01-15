自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

在宅急症照護 藥師到府助整合用藥

2026/01/15 05:30
在宅急症照護 藥師到府助整合用藥

▲成大醫院醫師、護理師與藥師組成跨部門團隊，提供適合在宅治療的急症患者居家服務。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

在宅急症照護 藥師到府助整合用藥

▲90多歲的老翁有多種慢性病，一天要吃10多種藥物，其妻費心幫忙記錄各鐘點時間要吃的藥物，幾乎整天都在看時鐘。（成大醫院提供）

1位90多歲的老翁有多種慢性疾病、在家中1天要吃10多種藥與眼藥。有1次因為患急症，適用在宅急症照護，成大醫院藥師到宅發現，老翁的妻子用紙筆記錄每鐘點的用藥間隔時間，幾乎一整天都在忙看時鐘。藥師見狀後，幫忙整合可同時服用的藥物與正確給藥衛教，讓老翁的妻子能在每餐集中對丈夫給藥，大幅減輕照護的負擔。

在宅急症照護 藥師到府助整合用藥

▲成大醫院藥師陳嘉銘到「在宅急症」病患的住家幫忙配藥。（成大醫院提供）

多種慢性疾病 1天要吃10多種藥

台灣邁入超高齡社會，行動不便長者與長照機構住民的急症醫療需求日益增加。健保署從2024年7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」，由跨專業醫療團隊走進病人家中，提供可替代住院的急症治療服務，不僅降低患者住院時的相關感染風險，也讓病人能在熟悉的住家環境裡安心接受醫療照護。

衛教正確給藥 大幅減輕照護負擔

成大醫院在宅急症照護團隊藥師陳嘉銘指出，許多高齡長者一旦住院，常因作息與環境改變，增加譫妄與感染的風險。「在宅急症照護」的目標，是讓病人不必住院也能接受與住院同等品質的治療。

在宅急症照護團隊由醫師、護理師與藥師共同組成，主要收案診斷包括肺炎、泌尿道感染及軟組織感染（如蜂窩性組織炎等）。陳嘉銘說，病人經醫護人員評估生命徵象穩定、符合收案條件後，即可在家中接受完整照護。照護期間，團隊會提供遠距醫療監測設備，由家屬或照顧者定時量測體溫、心率、血壓、血氧值與呼吸頻率，並即時回傳系統；一旦數值出現異常，醫療團隊可即時介入處理，確保居家照護具備完整的醫療監測與安全後盾。

在宅急症照護用藥方面，成醫表示，藥師扮演不可或缺的角色，每位新收案病人於首次訪視前，皆由醫師擬定抗生素治療策略，藥師隨同出訪攜帶抗生素、常用藥及必要的急救藥物，確保病人在診察後可立即治療。

陳嘉銘強調，藥師不只是把藥帶到病人家裡，同時會評估肝腎功能、調整劑量、確認滴注流速，並留意可能出現的藥物不良反應，確保患者在家用藥的安全，是陪伴病家完成居家治療的重要夥伴。

