自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

2026/01/15 05:30
腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

▲術後幾乎看不見傷口。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

▲病人的外貌在術後未受影響。（台北慈濟醫院提供）

56歲陳女士2年前突然發現左側臉頰有1個大約4公分突起腫塊，讓她變得沒有自信，生活品質受到影響，擔心手術後，臉部外觀會留下明顯凹陷，遲未就醫。醫師檢查發現為腮腺腫瘤，透過腮腺切除手術取出腫瘤，並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，後續經放射線治療，病患恢復良好，且外貌不受影響。

腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

▲影像檢查顯示其臉頰有約4公分大的腮腺腫瘤。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺癌沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌較少見，當其侵犯周圍組織，甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。

腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

▲蔡祐任醫師說明治療方式。（台北慈濟醫院提供）

頸部旋轉皮瓣修補 減少術後臉頰凹陷

蔡祐任指出，腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除手術外，必要時輔以放射線治療，過去手術治療多半將腫塊與腮腺取出，手術傷口長達10公分，且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。

他說明，若進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織切除，由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害，

隨後醫師利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形。蔡祐任表示，隨著醫療進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的5年存活率可達70-90%，且旋轉皮瓣修補不僅讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低患者在恢復期間咀嚼時出現臉部大量冒汗的困擾，維持生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中