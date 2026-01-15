腮腺癌憂手術毀容 切除修補手術找回自信

▲術後幾乎看不見傷口。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲病人的外貌在術後未受影響。（台北慈濟醫院提供）

56歲陳女士2年前突然發現左側臉頰有1個大約4公分突起腫塊，讓她變得沒有自信，生活品質受到影響，擔心手術後，臉部外觀會留下明顯凹陷，遲未就醫。醫師檢查發現為腮腺腫瘤，透過腮腺切除手術取出腫瘤，並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，後續經放射線治療，病患恢復良好，且外貌不受影響。

▲影像檢查顯示其臉頰有約4公分大的腮腺腫瘤。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺癌沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌較少見，當其侵犯周圍組織，甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。

▲蔡祐任醫師說明治療方式。（台北慈濟醫院提供）

頸部旋轉皮瓣修補 減少術後臉頰凹陷

蔡祐任指出，腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除手術外，必要時輔以放射線治療，過去手術治療多半將腫塊與腮腺取出，手術傷口長達10公分，且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。

他說明，若進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織切除，由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害，

隨後醫師利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形。蔡祐任表示，隨著醫療進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的5年存活率可達70-90%，且旋轉皮瓣修補不僅讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低患者在恢復期間咀嚼時出現臉部大量冒汗的困擾，維持生活品質。

