自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

瘦瘦針+CGM 糖友精準「控糖」神隊友

2026/01/14 05:30
瘦瘦針+CGM 糖友精準「控糖」神隊友

▲59歲鄭先生（左）和76歲蔡女士（右），透過瘦瘦針及連續性血糖監測器兼顧控糖、減重及護心腎。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

59歲鄭先生11年前被診斷出罹患第2型糖尿病，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，造成不小心理負擔。2023年健檢發現曾有無症狀腦中風，隔年又進入慢性腎臟病第3期，去年經醫師建議，保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上每週低劑量俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，結合連續性血糖監測器（CGM），兼顧控糖、腎臟與心血管保護，目前糖化血色素穩定約6.5%，腎功能穩定，體態結實，生活品質也提升。

兼顧控糖、減重、護心腎

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，近年來在減重界掀起風潮的「瘦瘦針」，最初其實是為治療糖尿病而研發的，不只減重，也是幫助糖友保護心血管與腎臟的神隊友，搭配CGM可以產生1加1大於2的效果，打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，最快2週內就能精準達標。

彭瓊慧指出，糖尿病患者是心臟病、中風等心血管疾病的高危險群，體重控制是控糖的核心，第2型糖尿病人若合併過重或肥胖問題，應優先考慮使用腸泌素；曾中風、心肌梗塞、裝心臟支架等心血管疾病高風險族群使用，也有助降低未來發生心血管事件或死亡風險。

不過，她也提醒，腸泌素並非萬能，糖尿病病程較久、胰臟衰竭者，或是已無足夠胰島素分泌能力的病人、長期嚴重高血糖未處理者，降糖效果有限，需先搭配胰島素輔助，將血糖拉回正常區間，再搭配腸泌素使用。

彭瓊慧說，肥胖和糖尿病都是慢性疾病，必須長期治療，腸泌素必須持續打，1週1次，第2型糖尿病患者須使用特定組合的血糖藥物治療持續6個月後，糖化血色素仍高於8.5%，才符合健保給付，自費施打1個月約須4000元至1萬5000元不等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中