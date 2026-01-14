瘦瘦針+CGM 糖友精準「控糖」神隊友

▲59歲鄭先生（左）和76歲蔡女士（右），透過瘦瘦針及連續性血糖監測器兼顧控糖、減重及護心腎。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

59歲鄭先生11年前被診斷出罹患第2型糖尿病，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，造成不小心理負擔。2023年健檢發現曾有無症狀腦中風，隔年又進入慢性腎臟病第3期，去年經醫師建議，保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上每週低劑量俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，結合連續性血糖監測器（CGM），兼顧控糖、腎臟與心血管保護，目前糖化血色素穩定約6.5%，腎功能穩定，體態結實，生活品質也提升。

兼顧控糖、減重、護心腎

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，近年來在減重界掀起風潮的「瘦瘦針」，最初其實是為治療糖尿病而研發的，不只減重，也是幫助糖友保護心血管與腎臟的神隊友，搭配CGM可以產生1加1大於2的效果，打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，最快2週內就能精準達標。

請繼續往下閱讀...

彭瓊慧指出，糖尿病患者是心臟病、中風等心血管疾病的高危險群，體重控制是控糖的核心，第2型糖尿病人若合併過重或肥胖問題，應優先考慮使用腸泌素；曾中風、心肌梗塞、裝心臟支架等心血管疾病高風險族群使用，也有助降低未來發生心血管事件或死亡風險。

不過，她也提醒，腸泌素並非萬能，糖尿病病程較久、胰臟衰竭者，或是已無足夠胰島素分泌能力的病人、長期嚴重高血糖未處理者，降糖效果有限，需先搭配胰島素輔助，將血糖拉回正常區間，再搭配腸泌素使用。

彭瓊慧說，肥胖和糖尿病都是慢性疾病，必須長期治療，腸泌素必須持續打，1週1次，第2型糖尿病患者須使用特定組合的血糖藥物治療持續6個月後，糖化血色素仍高於8.5%，才符合健保給付，自費施打1個月約須4000元至1萬5000元不等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法