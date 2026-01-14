自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

配角蔬菜紅蘿蔔 中醫：生食偏寒 煮熟健脾補中焦

2026/01/14 05:30
配角蔬菜紅蘿蔔 中醫：生食偏寒 煮熟健脾補中焦

▲中醫師指出，胡蘿蔔生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中焦。 （資料照）

記者邱芷柔／台北報導

常被「挑掉」的配角蔬菜「紅蘿蔔」，在實境料理節目中翻身成為料理主角，也勾起不少人內心的矛盾，明明知道它營養，卻怎麼樣都不喜歡吃。對此，中醫師指出，不愛吃紅蘿蔔不代表不健康，飲食養生的關鍵從來不是「一定要吃」，而是「適不適合你」。

富含β-胡蘿蔔素 護眼預防夜盲

開業診所中醫師林怡嫣指出，《本草綱目》中將紅蘿蔔形容為「甘、辛，微溫」，有補中焦、調脾胃的作用，近代發現紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，逐漸與護眼、預防夜盲等營養價值連結在一起，不過，中醫講究體質與消化能力，若真的無法接受紅蘿蔔的氣味或口感，不需要勉強，也不用感到有壓力。

林怡嫣說，想養脾胃，可選擇山藥等性質溫和、好消化的食材，若是希望潤眼明目，也能用枸杞來替代，重點在「對症、對體質」，而不是迷信單一食物。

她也提到，不少人以為紅蘿蔔、白蘿蔔只是顏色不同，其實從現代生物分類來看，兩者完全不同科。紅蘿蔔屬於繖形科，和芹菜、香菜是親戚；白蘿蔔則是十字花科，和高麗菜、花椰菜比較接近。也因此，有些人會覺得紅蘿蔔帶有類似芹菜、香菜的辛香味，並不是錯覺，而是真的有「血緣關係」。

對於生吃紅蘿蔔，林怡嫣提醒，從中醫角度來看，生食偏寒、較難消化，煮熟後，反而更能健脾補中焦，若從營養學來說，β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若直接生吃，吸收率大約只有1成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到9成以上。

林怡嫣表示，不同的烹調方式與創意思路，有些原本不被喜歡的食材，可能只是還沒遇到適合自己的料理方式，不過現代資源豐富、食材選擇多元，並沒有哪一種食物是「非吃不可」，如果怎麼嘗試都不喜歡，也不必有罪惡感，傾聽身體、選擇適合自己的食物，是最實際的養生之道。

