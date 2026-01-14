自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老闆娘牙縫變大牙齦萎縮 竟是壓力大夜夜「磨牙」釀禍

2026/01/14 05:30
老闆娘牙縫變大牙齦萎縮 竟是壓力大夜夜「磨牙」釀禍

▲夜間咬合板可避免牙齒直接摩擦。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

老闆娘牙縫變大牙齦萎縮 竟是壓力大夜夜「磨牙」釀禍

▲楊晉瑜醫師提醒，治療磨牙首要目標是降低牙齒承受的異常咬合力量。（記者陳建志攝）

1名50歲老闆娘因做生意壓力大造成內分泌失調，且每晚嚴重磨牙，干擾到先生睡眠。近日刷牙發現牙齒變敏感，照鏡子赫然發現牙齦萎縮、牙縫變大，趕緊到牙科求診，才發現磨牙竟是牙齦萎縮的隱形推手，所幸醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況總算穩定下來。

睡覺配戴咬合板改善

亞洲大學附屬醫院牙科醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙還出現酸軟不適，原以為只是敏感性牙齒或是牙周病，卻不知可能與長期磨牙密切相關，尤其磨牙不只傷害牙齒表面，更可能影響牙周組織，導致牙齦萎縮、牙齒外觀改變，影響整體口腔健康。

楊晉瑜指出，磨牙是1種常見卻又容易被忽略的問題，當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，會遠高於正常進食時的負荷，長期累積下來，便成為牙齦萎縮的隱形推手。

此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，局部血液循環變差，進而引發慢性發炎反應，一旦牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

選軟毛牙刷 刷牙勿過度用力

楊晉瑜提醒，治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力，讓牙周組織在睡眠期間獲得休息。同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害。

萬一牙齦萎縮已較為明顯，則可安排牙周治療，包括牙肉移植等手術，改善牙根裸露與牙齒敏感問題。

楊晉瑜呼籲，改善睡眠品質、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都會有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，及早發現牙齒磨耗、咬合異常或牙齦退縮的初期變化，及時接受治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中