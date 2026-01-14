自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

公費肺鏈疫苗升級 15日起改打1劑新型20價疫苗

2026/01/14 05:30
公費肺鏈疫苗升級 15日起改打1劑新型20價疫苗

▲自1月15日起，接種1劑新型肺炎鏈球菌20價疫苗，可提升保護力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

公費肺鏈疫苗升級 15日起改打1劑新型20價疫苗

▲疾管署指出，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後併發肺炎、敗血症與腦膜炎等重症風險，對中重症保護力高達75%。（疾管署提供）

肺炎長年高居國人10大死因第3位，其中肺炎鏈球菌是造成重症與死亡的重要病原。疾管署昨公布，國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）2025年累計347例病例，創近5年新高，其中36人死亡，65歲以上長者約占4成。醫師指出，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低肺炎、敗血症與腦膜炎等重症風險，中重症保護力達75%。今年起，公費疫苗政策升級，符合資格者自1月15日起，只需接種1劑新型20價疫苗，即可獲得完整保護力，預估245萬人受惠。

公費肺鏈疫苗升級 15日起改打1劑新型20價疫苗

▲林口長庚紀念醫院副院長邱政洵（右）提醒，65歲以上長者為肺炎鏈球菌重症高風險族群。（記者侯家瑜攝）

侵襲性肺炎鏈球菌感染創5年新高

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，一旦感染肺炎鏈球菌，即使接受治療，致死率仍超過2成，最嚴重的併發症為腦膜炎，可能留下永久後遺症。根據統計，2025年65歲以上IPD死亡個案共17例，約占整體死亡數47%，其中超過75%未接種或未完整接種疫苗。

65歲以上長者等3族群、245萬人受惠

為降低感染後併發症與死亡風險，疾管署今年分2階段推動「成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策」，以單劑新型20價疫苗，取代過去需接種13價與23價共2劑的作法。第1階段自1月15日起實施，符合資格者只需接種1劑，即可獲得完整免疫保護。

公費接種對象包括3大類，65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群。符合身分且從未接種肺鏈疫苗、僅接種過23價疫苗且滿1年，或為高風險對象且滿65歲、與前次完整接種間隔滿5年者，可至全國約2800家合約醫療院所接種。

高風險族群包括脾臟功能缺損、免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制治療的癌症患者及器官移植者。已完整接種13價或15價加23價或20價者，則無須再接種。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第2劑，並預計於第2階段（預估2026年年中後）全面轉換為新疫苗作為第2劑，以達成完整接種。

流感疫情升溫 估1月下旬進入流行期

此外，國內流感疫情也持續升溫，上週新增3例死亡、23例重症。疾管署副署長林明誠預估，1月下旬進入流行期，農曆春節前後恐達高峰。類流感門急診就診人次較前1週上升近1成，逼近9萬人次，65歲以上族群增幅達16.7%最高。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，流感不分年齡，具慢性病、肥胖等潛在疾病者皆為高風險族群，應盡速接種疫苗。目前全國公費流感疫苗仍剩約17.9萬劑，符合資格民眾可把握時機，及早建立保護力，降低重症與死亡風險。

