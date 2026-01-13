自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

天冷易腸胃炎 阿嬤碎念「小心肚子著涼」要聽

2026/01/13 05:30
天冷易腸胃炎 阿嬤碎念「小心肚子著涼」要聽

▲有患者冬天每週狂嗑3、4次麻辣鍋，導致胃食道逆流，胃鏡檢查亦發現有胃潰瘍。（阮綜合醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

天冷易腸胃炎 阿嬤碎念「小心肚子著涼」要聽

▲丁楷庭醫師提醒，天冷易發生腸胃炎，要注意肚子保暖、少吃刺激性食物。（阮綜合醫院提供）

冬天氣溫驟降，仍有人不怕冷照常穿露肚裝、喝冷飲，阿嬤常碎唸年輕人「小心肚子著涼」，腸胃科醫師表示，天冷會造成血管收縮，使腸胃蠕動功能降低，真的比較容易引發腸胃炎。

血管收縮 降低腸胃蠕動功能

高雄阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科醫師丁楷庭指出，人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制，將血液首先供給心臟、大腦等核心器官，以確保生命體徵，於此同時，腸胃道的血流就可能會依個人體質而減少，造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至導致胃發炎、胃潰瘍而就醫住院。

喝溫熱水 避燒烤、辛辣食物

丁楷庭表示，腸胃炎患者除了「肚子著涼」外，不少患者是天冷頻繁吃麻辣鍋導致，近期門診有1對年約40歲的夫妻，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流就醫，一查發現兩人每週有3、4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，其中先生因有抽菸、飲酒習慣，還出現火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。

丁楷庭提醒，避免腸胃炎除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲、油膩、炸物及過於辛辣或難消化食物，也要聽阿嬤的話，睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹部吹到風寒著涼，確實也是有助腸胃道保健。

