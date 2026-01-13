失智長輩突發幻覺 恐是併發譫妄警訊

▲醫師提醒，長輩突發幻覺一恐是失智合併譫妄警訊，家屬要注意；圖中患者與本文無關。（嘉南療養院提供）

記者吳俊鋒／台南報導

林姓老婦原本只是比較容易健忘，後來卻開始指稱看見已過世的親友、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找我」，家屬求助衛生福利部嘉南療養院，診斷出輕度失智症合併急性譫妄症。醫師提醒，長輩突發幻覺是警訊，必須特別注意。

有6跡象速就醫 避免病情加重

嘉南療養院一般精神科暨高年精神科主任沈正哲提及6大觀察跡象，包含「注意力不集中，對外界反應變差」、「情緒不穩，容易焦躁、恐懼或激動」、「出現幻覺或妄想（看到或聽到不存在的人事物）」、「日夜顛倒，晚上特別躁動」、「行為突然改變，與平時判若兩人」等，特別是本就有記憶問題的長者，更需要盡快就醫評估。

沈正哲說，失智症在早期階段並不明顯，可能只是輕微健忘、反應變慢，或者專注力下降，常被家屬誤以為正常老化而未就醫，延誤病情，等到變嚴重了，甚至出現精神症狀，其實恐已錯過早期介入的最佳時機。

年近7旬林婦原本只讓家人覺得「最近比較健忘」，偶爾會重複相同問題，家屬並不太在意，認為是年紀漸長的自然現象，近來情況卻急轉直下，突然開始看到已過世的親人、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，半夜常試圖外出，讓家屬相當驚慌，緊急帶她前往嘉療就醫。

嘉療高年精神科團隊詳細評估與相關檢查後，診斷林婦為輕度失智症合併急性譫妄症；在找出並處理誘發的相關身體因素後，搭配適當藥物與照護，幻覺與情緒明顯改善。林婦目前病況已趨於穩定，嘉療也開始使用失智症相關藥物，以延緩認知功能退化。

沈正哲說，失智症患者因腦部功能已受影響，當身體出現問題時，更容易引發急性譫妄症，例如感染、脫水、電解質失衡、藥物影響或其他急性疾病。譫妄的特色是來得快又急，病人可能在幾小時或幾天內，就出現意識混亂、幻覺、情緒劇烈變化，與原本的個性差異很大，這是家屬最需要警覺的地方。

