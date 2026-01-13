攝取蛋白質過量 可能引發腎結石

▲長期過量攝取蛋白質，尤其是動物性蛋白質，可能會增加腎臟負擔，需留意：示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／邵郁鏵

近年來健身風氣盛行，許多人為了控制體脂比例，逐漸調整飲食習慣，不少人除了平日攝取大量肉類與高蛋白食物，也開始使用蛋白粉等補充品，希望加速肌肉增長或提升運動表現。然而，長期過量攝取蛋白質，尤其是動物性蛋白，可能會增加腎臟負擔，使尿液中鈣、尿酸濃度升高，進而提高腎結石形成的風險。

腎結石初期可能沒有明顯症狀，但是當結石逐漸增大或移動至輸尿管時，常會出現腰腹劇烈疼痛、血尿、排尿不適或頻尿等情況，健身族或長期高蛋白飲食者，由於蛋白質攝取量高，尿液酸性增加，加上水分攝取不足，更容易出現結石。

請繼續往下閱讀...

有家族病史 30-50歲男性風險高

此外，家族有腎結石病史的人、男性、年齡在30至50歲之間的族群，也是較容易發生的高風險群。

想要預防結石的發生，除了控制蛋白質總量外，均衡飲食、適度補充蔬果、增加水分攝取，以及定期追蹤泌尿系統健康，都十分重要。

除了飲食與生活習慣之外，腎結石的發生也與代謝、泌尿道結構等因素有關，因此，即便蛋白質攝取量適中，如果曾有反覆泌尿道感染、尿路結構異常或慢性疾病，也可能增加結石風險；如果出現腰痛、血尿或排尿困難等症狀，建議及早就醫檢查，透過超音波或低劑量電腦斷層等影像檢查，可有效確認結石大小與位置，並判斷是否需要治療。

對於健身族或高蛋白飲食者而言，預防腎結石的策略除了均衡飲食外，最重要的仍是保持充分水分攝取，每日建議飲水量約2-2.5公升，並適度搭配蔬果，補充膳食纖維，降低尿液中結晶生成的可能。

均衡飲食、充足水分 助預防結石

若已知有腎結石病史，也可以與泌尿科醫師討論，透過飲食調整、藥物或定期追蹤，將復發風險降到最低。

蛋白質對運動與肌肉增長固然重要，但攝取過量、尤其缺乏水分與均衡營養的情況下，可能帶來腎結石等健康風險。了解自身體質與生活習慣，適度調整飲食，並定期檢查泌尿系統，是保護腎臟健康的關鍵。

（作者為大象泌尿科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法