摩擦＋汗水》重訓手臂發紅疹奇癢 竟是急性蕁麻疹上身

▲患者運動後出現急性蕁麻疹。 （照片提供／胡怡萱）

文／胡怡萱

▲過敏體質者使用運動器材前後，應注意清潔消毒，以防過敏；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

40歲王先生平時規律上健身房，某次他在使用槓鈴與臥推器材後不久，發現手臂與器械頻繁接觸的部位，出現大塊紅疹，並伴隨劇烈搔癢，這些疹塊與他偶爾發生的食物過敏疹子非常相似，到診所檢查發現是急性蕁麻疹所致。透過口服抗組織胺藥物治療後，搔癢症狀終於緩解。自此之後，王先生使用運動器材前後都會消毒，以免急性蕁麻疹再次上身。

急性蕁麻疹是因皮膚血管擴張與通透性增加，導致組織液滲出而形成的暫時性水腫隆起。疹塊通常來得快，消得也快，一般不超過24小時，且消退後不留下疤痕。疹子大多呈紅色塊狀，形狀與大小不一，周圍常伴隨紅暈，也會產生強烈的癢感，讓患者難以忍受。但有少數情況可能危及生命，患者可能因血管性水腫，發生呼吸道或舌頭腫脹，造成呼吸或吞嚥困難，這是過敏性休克的徵兆，需立即送往急診救治。

急性蕁麻疹的發生原因大多為食物過敏造成，常見的致敏原包括海鮮、堅果、雞蛋、牛奶及特定食品添加劑等。有些兒童或免疫力較低者，也會因病毒或細菌感染啟動的免疫反應，造成急性蕁麻疹。

消毒健身器材 以防過敏

另外，健身器材的表面可能殘留消毒劑、清潔劑、灰塵、乳膠、寵物毛髮、細菌、黴菌滋生，甚至金屬成分。當手臂在高強度運動中大量出汗，毛孔擴張，加上皮膚與器械頻繁摩擦和壓迫，這些刺激物便更容易滲入皮膚，引發局部過敏反應。

蕁麻疹的病因複雜多樣，除了常見的急性過敏反應外，還有1種物理性誘發的類型。這類蕁麻疹可能因為壓迫、熱、或流汗等物理性刺激所引發，但其發作模式通常是慢性反覆發生。

不要搔抓 避免加重症狀

一旦急性蕁麻疹發作，可以透過冰敷、使用涼涼的乳液或藥膏，暫時鎮靜並減輕癢感，千萬不要搔抓，以免加重症狀，或引起續發性感染。

若症狀持續不退，可至皮膚科由醫師開立抗組織胺口服藥物，嚴重者則會加上口服類固醇或注射針劑，緩解搔癢和症狀。

急性蕁麻疹雖然常見，但其原因複雜，尤其對於常出入公共場所的健身愛好者，除了避免已知食物過敏原外，更要將器材清潔和個人衛生納入日常訓練的一部分。唯有全面預防，才能讓皮膚在享受運動的同時，遠離急性蕁麻疹的困擾。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

