自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

摩擦＋汗水》重訓手臂發紅疹奇癢 竟是急性蕁麻疹上身

2026/01/13 05:30
摩擦＋汗水》重訓手臂發紅疹奇癢 竟是急性蕁麻疹上身

▲患者運動後出現急性蕁麻疹。 （照片提供／胡怡萱）

文／胡怡萱

摩擦＋汗水》重訓手臂發紅疹奇癢 竟是急性蕁麻疹上身

▲過敏體質者使用運動器材前後，應注意清潔消毒，以防過敏；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

40歲王先生平時規律上健身房，某次他在使用槓鈴與臥推器材後不久，發現手臂與器械頻繁接觸的部位，出現大塊紅疹，並伴隨劇烈搔癢，這些疹塊與他偶爾發生的食物過敏疹子非常相似，到診所檢查發現是急性蕁麻疹所致。透過口服抗組織胺藥物治療後，搔癢症狀終於緩解。自此之後，王先生使用運動器材前後都會消毒，以免急性蕁麻疹再次上身。

急性蕁麻疹是因皮膚血管擴張與通透性增加，導致組織液滲出而形成的暫時性水腫隆起。疹塊通常來得快，消得也快，一般不超過24小時，且消退後不留下疤痕。疹子大多呈紅色塊狀，形狀與大小不一，周圍常伴隨紅暈，也會產生強烈的癢感，讓患者難以忍受。但有少數情況可能危及生命，患者可能因血管性水腫，發生呼吸道或舌頭腫脹，造成呼吸或吞嚥困難，這是過敏性休克的徵兆，需立即送往急診救治。

急性蕁麻疹的發生原因大多為食物過敏造成，常見的致敏原包括海鮮、堅果、雞蛋、牛奶及特定食品添加劑等。有些兒童或免疫力較低者，也會因病毒或細菌感染啟動的免疫反應，造成急性蕁麻疹。

消毒健身器材 以防過敏

另外，健身器材的表面可能殘留消毒劑、清潔劑、灰塵、乳膠、寵物毛髮、細菌、黴菌滋生，甚至金屬成分。當手臂在高強度運動中大量出汗，毛孔擴張，加上皮膚與器械頻繁摩擦和壓迫，這些刺激物便更容易滲入皮膚，引發局部過敏反應。

蕁麻疹的病因複雜多樣，除了常見的急性過敏反應外，還有1種物理性誘發的類型。這類蕁麻疹可能因為壓迫、熱、或流汗等物理性刺激所引發，但其發作模式通常是慢性反覆發生。

不要搔抓 避免加重症狀

一旦急性蕁麻疹發作，可以透過冰敷、使用涼涼的乳液或藥膏，暫時鎮靜並減輕癢感，千萬不要搔抓，以免加重症狀，或引起續發性感染。

若症狀持續不退，可至皮膚科由醫師開立抗組織胺口服藥物，嚴重者則會加上口服類固醇或注射針劑，緩解搔癢和症狀。

急性蕁麻疹雖然常見，但其原因複雜，尤其對於常出入公共場所的健身愛好者，除了避免已知食物過敏原外，更要將器材清潔和個人衛生納入日常訓練的一部分。唯有全面預防，才能讓皮膚在享受運動的同時，遠離急性蕁麻疹的困擾。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中