新生兒血管瘤分3類 把握3個月黃金治療期
文／郭鴻璋
1名多年不孕的女性，經由試管嬰兒療程順利懷孕成功，產檢期間胎兒無發現特別異常情形，但在出生幾天後，發現嬰兒的頭頸部有紅色胎記，診斷確認為血管瘤（上圖）。
嬰兒血管瘤在新生兒的發生率大約1-3%，血管瘤就像胎記，出生時就在嬰兒身上，有些則會在出生後1-4週出現。發生原因多為偶發性，為血管上皮細胞不正常的增生，與遺傳較無關聯性。
發生率1~3% 多為偶發性
血管瘤可能發生於身體各部位，以頭頸部發生率最高，再來是軀幹及四肢。
◎血管瘤依深度分為3類
●表淺型：位置表淺，有類似草莓紅色突起斑塊。
●深層型：較深的真皮層或皮下組織，呈淡藍色至紫色，表面摸起來平整。
●混合型：呈現2種顏色。
◎依分布方式分為4類
●局部型：侷限於一小區域，可能為圓形或斑塊狀。
●帶狀型：呈帶狀分布，漫布在一個大範圍內。
●多發型：超過一個位置有多顆血管瘤。
●未明型：無法定義型別。
治療方式通常先採外擦藥（Timolol maleate），早晚塗抹；或吃口服藥（Propranolol）早晚服用。吃藥時需注意副作用，如低血糖、嗜睡、低血壓、心跳過慢或是四肢冰冷。其他治療方式還有雷射或手術治療，雷射可用來退紅。
採外擦藥或吃口服藥
嬰兒出生3個月內為黃金治療期，及早治療可有效減少疤痕形成。
這名寶寶在出生幾天後發現患部即接受藥物治療，2個月後血管瘤顏色及突起部分消退許多（下圖）。醫師建議口服藥需服用至1歲，手術部分要等嬰兒長大才能麻醉做處理。
然而，即使血管瘤完全消退，部分嬰兒的皮膚上仍可能留下永久性的痕跡。
（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）
