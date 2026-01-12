自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒血管瘤分3類 把握3個月黃金治療期

2026/01/12 05:30
新生兒血管瘤分3類 把握3個月黃金治療期

▲血管瘤。（照片提供／郭鴻璋）

文／郭鴻璋

1名多年不孕的女性，經由試管嬰兒療程順利懷孕成功，產檢期間胎兒無發現特別異常情形，但在出生幾天後，發現嬰兒的頭頸部有紅色胎記，診斷確認為血管瘤（上圖）。

嬰兒血管瘤在新生兒的發生率大約1-3%，血管瘤就像胎記，出生時就在嬰兒身上，有些則會在出生後1-4週出現。發生原因多為偶發性，為血管上皮細胞不正常的增生，與遺傳較無關聯性。

發生率1~3% 多為偶發性

血管瘤可能發生於身體各部位，以頭頸部發生率最高，再來是軀幹及四肢。

◎血管瘤依深度分為3類

●表淺型：位置表淺，有類似草莓紅色突起斑塊。

●深層型：較深的真皮層或皮下組織，呈淡藍色至紫色，表面摸起來平整。

●混合型：呈現2種顏色。

◎依分布方式分為4類

●局部型：侷限於一小區域，可能為圓形或斑塊狀。

●帶狀型：呈帶狀分布，漫布在一個大範圍內。

●多發型：超過一個位置有多顆血管瘤。

●未明型：無法定義型別。

治療方式通常先採外擦藥（Timolol maleate），早晚塗抹；或吃口服藥（Propranolol）早晚服用。吃藥時需注意副作用，如低血糖、嗜睡、低血壓、心跳過慢或是四肢冰冷。其他治療方式還有雷射或手術治療，雷射可用來退紅。

採外擦藥或吃口服藥

嬰兒出生3個月內為黃金治療期，及早治療可有效減少疤痕形成。

這名寶寶在出生幾天後發現患部即接受藥物治療，2個月後血管瘤顏色及突起部分消退許多（下圖）。醫師建議口服藥需服用至1歲，手術部分要等嬰兒長大才能麻醉做處理。

然而，即使血管瘤完全消退，部分嬰兒的皮膚上仍可能留下永久性的痕跡。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）

