老翁肺氣腫合併慢性肺阻塞 中藥潤肺 改善咳痰喘悶

▲陳霖光醫師表示，中醫調理可改善肺氣腫合併慢性肺阻塞患者的肺功能。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

▲中醫師陳霖光採用「潤肺止咳、化痰定喘」中藥治療肺氣腫合併慢性肺阻塞 患者，藥材包括杏仁、款冬花、旋覆花、枳實、五味子、木香、黨參、白朮等。（記者歐素美攝）

85歲吳姓老翁因肺氣腫合併慢性肺阻塞，最近天氣變冷症狀加重，因咳、痰、喘、胸悶、呼吸困難愈發嚴重，連半夜起身小便都覺得好喘，話說多一點也喘，且食慾變差導致體重減輕，經中醫採用中藥治療1個月後，症狀大幅改善，吳姓老翁呼吸狀態與生活品質獲得提升。

天氣變冷 症狀加重

天寶中醫診所院長陳霖光表示，吳姓老翁罹患跟電視主持人小亮哥一樣的毛病，即肺氣腫合併慢性肺阻塞，最近天氣變冷，症狀加重，說完即上氣不接下氣，出現喘悶，手掌捧胸，表情痛苦，脈象緊數，舌苔白，體力差。

陳霖光採用「潤肺止咳、化痰定喘」中藥治療，其中，杏仁止咳，款冬花潤肺，旋覆花下氣，枳實化痰，五味子收斂肺氣、寧嗽定喘，木香搭配黨參、白朮強脾健胃增進食慾與體力，諸藥合用，效果更佳，吳姓老翁服用1個月，回診時咳、痰、喘、悶症狀皆改善，呼吸順暢許多，食慾跟體力也變好。

陳霖光指出，一般吸入的空氣經過氣管、支氣管，最終到達肺泡進行氣體交換，但吸菸者或因空氣污染，或長期吸入石綿、煤灰等有害物質，肺部會發炎導致肺組織被破壞，最後肺泡失去彈性，過度充氣後無法回彈，導致吸進來的空氣排不出去，原本的小肺泡會融合成1個個巨大而無用的氣囊，使得氣體交換的表面積減少，血液中含氧量變少且二氧化碳變多，致患者出現咳嗽、痰、喘、胸悶、呼吸困難，肺功能也已損失大半，即典型的肺氣腫合併慢性肺阻塞。

陳霖光指出，台灣每年有6千人因慢性肺阻塞而死亡，而肺氣腫是造成慢性肺阻塞的重要因素，如果能夠改善肺氣腫即可降低肺阻塞死亡率。

陳霖光說，肺氣腫與慢性肺阻塞同屬肺臟嚴重疾病，會因重感冒或病毒感染而急性惡化，每發作一次都會縮短下一次惡化的間隔時間，且重度患者相比一般人平均餘命較短，患者除戒菸，遠離空氣污染或有害呼吸道的物質，平日也可使用中醫調理來改善肺功能。

