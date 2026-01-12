自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

洗澡發現蛋蛋變大 30歲男抽血驗出睪丸癌

2026/01/12 05:30
洗澡發現蛋蛋變大 30歲男抽血驗出睪丸癌

▲男性應定期進行睪丸自我檢查，若發現任何異常，應及時尋求泌尿科醫師的專業診斷；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

1名30歲的男性最近洗澡時，發現左邊睪丸變大，且觸碰感與右邊不同，但並不會有疼痛感，因而前來就醫。

理學檢查顯示，他的左邊睪丸明顯比右邊大很多，且左側睪丸按壓彈性比右邊差且硬。超音波檢查顯示，左側睪丸呈現不規則影像，且大小為5公分。抽血檢查睪丸癌腫瘤指標，甲型胎兒蛋白（A-FP）、β-人類絨毛膜促性腺激素（b-HCG）及乳酸脫氫酶（LDH）皆正常。病人之後接受睪丸根除性切除，病理報告顯示腫瘤侷限在睪丸內，門診持續追蹤中。

睪丸是男性的生殖器官，主要是產生精子和雄性激素；睾丸癌依來源分成生殖細胞癌約佔90％、非生殖細胞癌5％、次發生腫瘤5％（包括：淋巴癌、血癌、轉移癌）。而生殖細胞腫瘤又分成精細胞瘤和非精細胞瘤。

15-30歲好發 通常是單側

睪丸癌通常是單側，雙側只佔1-2％。根據國民健康署2018年的資料顯示，睪丸癌發生率為0.24％，其好發的年紀為15-30歲，常見的症狀為無痛性硬塊（約70-90％），10％的人會因睪丸內出血或梗塞造成急性疼痛。若懷疑可以接受超音波檢查。

若是惡性腫瘤，可用電腦斷層或核磁共振來確定侵犯的程度及期別；腫瘤標記為乳酸脫氫酶、甲型胎兒蛋白及β-人類絨毛膜促性腺激素，用於診斷及預後追蹤。

手術切除 預後良好

治療方式為手術切除病側的睪丸，再依據病理、腫瘤期別、腫瘤標記、有無後腹腔淋巴結腫大，及有無其他器官轉移來決定後續的治療，包括以手術切除淋巴結、放射線治療、化學治療等。

睪丸癌的預後相當良好，第1期患者5年存活率高達9成5，即便是已有淋巴腺或其他部位轉移，5年的存活率也有55-80％；所以早期發現，早期治療，治癒的機率是很高的；建議男性定期進行睪丸自我檢查，若發現任何異常，應及時尋求泌尿科醫師的專業診斷。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中