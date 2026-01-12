洗澡發現蛋蛋變大 30歲男抽血驗出睪丸癌

▲男性應定期進行睪丸自我檢查，若發現任何異常，應及時尋求泌尿科醫師的專業診斷；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

1名30歲的男性最近洗澡時，發現左邊睪丸變大，且觸碰感與右邊不同，但並不會有疼痛感，因而前來就醫。

理學檢查顯示，他的左邊睪丸明顯比右邊大很多，且左側睪丸按壓彈性比右邊差且硬。超音波檢查顯示，左側睪丸呈現不規則影像，且大小為5公分。抽血檢查睪丸癌腫瘤指標，甲型胎兒蛋白（A-FP）、β-人類絨毛膜促性腺激素（b-HCG）及乳酸脫氫酶（LDH）皆正常。病人之後接受睪丸根除性切除，病理報告顯示腫瘤侷限在睪丸內，門診持續追蹤中。

睪丸是男性的生殖器官，主要是產生精子和雄性激素；睾丸癌依來源分成生殖細胞癌約佔90％、非生殖細胞癌5％、次發生腫瘤5％（包括：淋巴癌、血癌、轉移癌）。而生殖細胞腫瘤又分成精細胞瘤和非精細胞瘤。

15-30歲好發 通常是單側

睪丸癌通常是單側，雙側只佔1-2％。根據國民健康署2018年的資料顯示，睪丸癌發生率為0.24％，其好發的年紀為15-30歲，常見的症狀為無痛性硬塊（約70-90％），10％的人會因睪丸內出血或梗塞造成急性疼痛。若懷疑可以接受超音波檢查。

若是惡性腫瘤，可用電腦斷層或核磁共振來確定侵犯的程度及期別；腫瘤標記為乳酸脫氫酶、甲型胎兒蛋白及β-人類絨毛膜促性腺激素，用於診斷及預後追蹤。

手術切除 預後良好

治療方式為手術切除病側的睪丸，再依據病理、腫瘤期別、腫瘤標記、有無後腹腔淋巴結腫大，及有無其他器官轉移來決定後續的治療，包括以手術切除淋巴結、放射線治療、化學治療等。

睪丸癌的預後相當良好，第1期患者5年存活率高達9成5，即便是已有淋巴腺或其他部位轉移，5年的存活率也有55-80％；所以早期發現，早期治療，治癒的機率是很高的；建議男性定期進行睪丸自我檢查，若發現任何異常，應及時尋求泌尿科醫師的專業診斷。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科主治醫師）

