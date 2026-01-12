自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

氣切不是放棄治療 醫師：可延長病人生命

2026/01/12 05:30
氣切不是放棄治療 醫師：可延長病人生命

▲氣切是避免患者每一次呼吸都成為身體過度的負擔。（照片提供／林育生、何于涵）

文／林育生、何于涵

氣切不是放棄治療 醫師：可延長病人生命

▲氣切是因為身體需要一條阻力負擔較小、風險較低的呼吸通道，讓治療與生活能夠繼續進行。（照片提供／林育生、何于涵）

當醫師對著呼吸器依賴或困難脫離的病人及家屬提出「氣切」建議時，氣氛幾乎都會瞬間凝重，除了焦慮不安外，伴隨而來的往往是：「沒有其他辦法了嗎？」「難道要放棄？」其實這類反應並不令人意外，但實際的醫療照護中，氣切扮演的角色與這些想像並不相同，更絕對不是與重病、末期、甚至生命倒數畫上等號。

氣切不是放棄治療 醫師：可延長病人生命

▲林育生醫師說明氣切的目的。 （照片提供／林育生、何于涵）

避免呼吸成為過度負擔

氣切是1種為長時間呼吸支持所做的調整，它不是因為病人「撐不下去了」，而是因為身體需要1條阻力負擔較小、風險較低的呼吸通道，讓治療與生活能夠繼續進行，一旦病患需長時間使用呼吸器時，氣切可減少呼吸訓練時的阻力，確保1條痰液清除的通道，更好地維持口腔衛生與減少黏膜的破損，讓病人比較舒適外，也為後續照顧與復健保留更大的空間。

換句話說，氣切的目的，不是延長痛苦，而是避免每一次呼吸都成為身體過度的負擔，延長病人的生命。

降低對鎮靜藥物依賴

臨床上最常遇到的第一個迷思就是：「氣切等於放棄治療」事實上恰好相反，許多病患正是因為仍有治療希望，醫療團隊才會提出氣切的選項，藉此減少長期口內插管的不適與併發症，也能降低對鎮靜藥物的依賴，讓病人更清醒，更能表達需求，並參與醫療決策。

讓病人重新掌握醫療計畫

有部分病患氣切後，能夠重新清楚溝通，甚至可自行進食，重新掌握自己的醫療計畫與生活。

不少人認為，氣切後恐長期臥床，生活將完全被醫療設備取代，然而生活品質不僅是行動能力，也應該包含病人能否清楚表達感受、是否被尊重意願，以及是否能在重要時刻參與決定，此時，氣切有時反而能為病人保留更多空間。

醫護人員也常被詢問「一旦氣切，是不是就拿不掉了？」實際上，的確有些病人會需要長期使用氣切，但也有部分病人在身體狀況改善後，成功移除氣切管。所以氣切並非一個完全不可逆的判決，而是需要一段持續評估、定期檢視的過程，關鍵不在於「做或不做」，而在於「此刻這樣做，是否最符合病人的狀況與目標」。

在醫療現場，真正讓人感到痛苦的，往往不是選項本身，而是不知道選項的意義，一旦氣切被誤解為「最後一步」，恐懼自然隨之而來，但當人們知道，這是一種讓呼吸負擔降低、讓治療得以延續的方式，對話才有可能開始，不少家屬在理解後，會說出同一句話：「原來不是放棄，而是撐到最後，也撐得更穩」，唯有治療的選擇權能回到「人」本身，「醫療」，才能真正發揮它該有的意義。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任林育生、呼吸治療師何于涵）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中