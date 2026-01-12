氣切不是放棄治療 醫師：可延長病人生命

▲氣切是避免患者每一次呼吸都成為身體過度的負擔。（照片提供／林育生、何于涵）

文／林育生、何于涵

▲氣切是因為身體需要一條阻力負擔較小、風險較低的呼吸通道，讓治療與生活能夠繼續進行。（照片提供／林育生、何于涵）

當醫師對著呼吸器依賴或困難脫離的病人及家屬提出「氣切」建議時，氣氛幾乎都會瞬間凝重，除了焦慮不安外，伴隨而來的往往是：「沒有其他辦法了嗎？」「難道要放棄？」其實這類反應並不令人意外，但實際的醫療照護中，氣切扮演的角色與這些想像並不相同，更絕對不是與重病、末期、甚至生命倒數畫上等號。

▲林育生醫師說明氣切的目的。 （照片提供／林育生、何于涵）

避免呼吸成為過度負擔

氣切是1種為長時間呼吸支持所做的調整，它不是因為病人「撐不下去了」，而是因為身體需要1條阻力負擔較小、風險較低的呼吸通道，讓治療與生活能夠繼續進行，一旦病患需長時間使用呼吸器時，氣切可減少呼吸訓練時的阻力，確保1條痰液清除的通道，更好地維持口腔衛生與減少黏膜的破損，讓病人比較舒適外，也為後續照顧與復健保留更大的空間。

換句話說，氣切的目的，不是延長痛苦，而是避免每一次呼吸都成為身體過度的負擔，延長病人的生命。

降低對鎮靜藥物依賴

臨床上最常遇到的第一個迷思就是：「氣切等於放棄治療」事實上恰好相反，許多病患正是因為仍有治療希望，醫療團隊才會提出氣切的選項，藉此減少長期口內插管的不適與併發症，也能降低對鎮靜藥物的依賴，讓病人更清醒，更能表達需求，並參與醫療決策。

讓病人重新掌握醫療計畫

有部分病患氣切後，能夠重新清楚溝通，甚至可自行進食，重新掌握自己的醫療計畫與生活。

不少人認為，氣切後恐長期臥床，生活將完全被醫療設備取代，然而生活品質不僅是行動能力，也應該包含病人能否清楚表達感受、是否被尊重意願，以及是否能在重要時刻參與決定，此時，氣切有時反而能為病人保留更多空間。

醫護人員也常被詢問「一旦氣切，是不是就拿不掉了？」實際上，的確有些病人會需要長期使用氣切，但也有部分病人在身體狀況改善後，成功移除氣切管。所以氣切並非一個完全不可逆的判決，而是需要一段持續評估、定期檢視的過程，關鍵不在於「做或不做」，而在於「此刻這樣做，是否最符合病人的狀況與目標」。

在醫療現場，真正讓人感到痛苦的，往往不是選項本身，而是不知道選項的意義，一旦氣切被誤解為「最後一步」，恐懼自然隨之而來，但當人們知道，這是一種讓呼吸負擔降低、讓治療得以延續的方式，對話才有可能開始，不少家屬在理解後，會說出同一句話：「原來不是放棄，而是撐到最後，也撐得更穩」，唯有治療的選擇權能回到「人」本身，「醫療」，才能真正發揮它該有的意義。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任林育生、呼吸治療師何于涵）

