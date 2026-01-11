自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

暖暖包放一晚 82歲嬤四肢低溫燙傷

2026/01/11 05:30
2026/01/11 05:30

▲患者的腳跟出現低溫燙傷。（照片提供／林欣儀）

文／林欣儀

暖暖包放一晚 82歲嬤四肢低溫燙傷

▲若是長時間將暖暖包貼著皮膚不動，很容易就會燙傷。（資料照）

82歲的王奶奶除了有高血壓、糖尿病之外，身體還不錯，每天都會找時間在住家附近走走，活動關節。最近因為天氣比較冷，所以她喜歡在四肢手腳上敷暖暖包，覺得很舒服。

有一天睡覺時，她忘了拿起暖暖包，隔天早上起來發現腳跟出現一大塊的紅斑，上面還有水泡。因為有糖尿病的關係，所以趕快到醫院就診，被診斷為「低溫燙傷」。

長時間致皮膚細胞受損 真皮層組織壞死

什麼是低溫燙傷？一般皮膚的蛋白質在60°C以上會「變性」，而低溫燙傷是因長時間（數十分鐘到數小時）接觸44°C至60°C左右的溫熱物品，使皮膚細胞受損，造成真皮層組織壞死。

寒流來襲，許多人習慣使用暖暖包保暖，甚至在睡覺時也是貼著皮膚睡覺。但是市面上的暖暖包，溫度可能到60°C，若是長時間貼著皮膚不動，很容易就會燙傷。

哪些人特別容易發生暖暖包低溫燙傷呢？敷著睡覺的人、周邊神經感覺比較遲鈍、糖尿病患者、長輩或者是小孩，以及敷在背部、腹部、小腿及腳等循環較差的部位，都特別容易發生暖暖包低溫燙傷。

最重要就是不要長時間使用暖暖包，尤其是在睡覺的時候，因為皮膚如果覺得疼痛，或是麻木，就代表已經燙傷。臨床上常看到患者隔天起床才發現皮膚已經變色，甚至長水泡。

發現燙傷，除立即移除暖暖包，並且要用流動冷水沖20分鐘，如果有長水泡，皮膚顏色變深，應該盡早就醫，評估是否需要抗生素藥膏，或是特殊的敷料。

（作者為雙和醫院皮膚科主治醫師）

