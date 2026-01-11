越不動越沒力 抽空動一動 遠離心衰惡循環

▲全式呼吸。（照片提供／戴汝）

文／戴汝

▲腳踝幫浦運動。（照片提供／戴汝）

68歲的阿嬤因心臟衰竭導致下肢水腫，只要走幾步就覺得喘，因此逐漸放棄活動，長時間坐著或躺著。不過，長期的低活動量反而讓肌肉力量快速流失，起身時，也更容易頭暈，形成「越不動，越沒力」的惡性循環。

易喘懶得動 流失肌力更難活動

若長期久坐，會因為血液回流不足，造成心輸出量下降，使姿勢性低血壓、頭暈的風險增加。缺乏活動會讓肌肉量每年平均減少1-3%，不僅加速骨質疏鬆，也讓患者更容易疲倦、走不遠。

請繼續往下閱讀...

身體就像一台精密機器，心臟就是主動力馬達。當「馬達沒力」，自然會出現耐力下降、活動會喘、下肢腫脹、容易暈眩等症狀。美國心臟協會（AHA）指出，心衰竭患者反而更需要「循序漸進」的活動量，才能提升運動耐受性與氧氣的利用效率。

衛福部國健署近年也提醒，高齡者若肌肉量流失，不但更容易跌倒，也會讓心肺功能下降，使疲憊與頭暈更明顯。

心衰竭患者常因喘或疲累而害怕運動，但只要以短時間、多次數、搭配正確呼吸開始，即可安全提升活動量。

短時間多次數正確呼吸 提升活動量

●短時間走路運動

1次走3–5分鐘，出現「微喘、有點累」即可休息，症狀緩解後再繼續，目標為每天累積30分鐘。若可連續走20分鐘，再逐步加快速度。以「微喘但能講話」作為強度原則。

●腳踝幫浦運動

坐姿下交替做「腳尖往上勾、腳尖往下踮」，利用肌肉擠壓靜脈促進下肢回流，也可加入雙手握拳放鬆動作，加強血液循環。

●圓唇吐氣＋全式呼吸

平躺曲膝，一手放在胸口，一手放在腹部。嘟嘴慢慢吐氣至身體像被「洩氣」，再以鼻子緩慢吸氣，感受胸腔與腹腔同時擴張。重複5–10次，可提升肺擴張與換氣效率。

透過適度規律的運動與正確呼吸，心衰竭患者能改善體力，減輕水腫與喘的問題，重拾生活品質。

（作者為基隆長庚醫院復健科物理治療師）

